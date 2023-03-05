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Şekerbank Çalışma Saatleri 2023

12 Ekim 1953 yılında Pancar Kooperatifleri ismiyle Eskişehir'de kurulan banka daha sonra Şekerbank adı altında çalışmalarını sürdürmeye devam etmiştir. Bugün Türkiye genelinde birden fazla şubesi ile hizmet vermeye devam eden Şekerbank mesai saatleri şu şekildedir;

Pazartesi: 09:00 - 17:00

Salı: 09:00 - 17:00

Çarşamba: 09:00 - 17:00

Perşembe: 09:00 - 17:00

Cuma: 09:00 - 17:00

Cumartesi ve Pazar: Kapalı

Şekerbank kaça kadar açık diye merak edenler için bankanın 17:00 saatine kadar açık olduğunu ekleyelim. Şekerbank kaçta açılıyor sorusunun cevabı ise 09:00 saati olacaktır. Sabah saat 09:00'da hizmet vermeye başlayan Şekerbank kaçta kapanıyor dediğimizde ise mesai bitimi 17:00 olarak geçmektedir.

09:00 ve 17:00 saatleri arasında müşterilerine hizmet veren Şekerbank Cumartesi açık mı diye merak edenler için bankanın Cumartesi günleri kapalı olduğunu söyleyelim. Hafta içi 09:00 - 17:00 saatleri arasında açık olan banka sadece Cumartesi değil Pazar günleri de kapalı olarak hafta sonu hizmet vermemektedir. Şekerbank mesai saatleri ile ilgili merak edilen bir diğer nokta ise bankanın öğle arası saatleridir.

Şekerbank Öğle Arası Hizmet Veriyor mu?

1953 yılında Eskişehir ilimizde tarım ve tarımla ilgili olan sanayi dallarında üreticiye finansal konularda destek vermek amaç ve misyonu ile yola çıkan Şekerbank öğle arası hizmet veriyor mu sorusunun cevabı hayırdır. Hafta içi 09:00- 17:00 saatleri arasında açık olan Şekerbank öğle arası saati 12:30 ve 13:30 zaman aralığındadır. Anadolu Bankacılığı anlayışıyla göreve başlayan ve ülkemizdeki 10 özel bankadan biri olan Şekerbank öğle arası hizmet veriyor mu sorusunun yanıtı hayır olacaktır. 12:30 ve 13:30 saatleri arasında Şekerbank hizmet vermemekte ancak 13:30'da öğle arasının bitimiyle tekrar hizmet vermeye devam etmektedir. Şekerbank müşterisi olanlar şubede hafta içi 09:00 - 17:00 saatlerinde öğle arasını da dikkate alarak işlemlerini gerçekleştirebilmektedirler. Hafta sonu ise Şekerbank'ın kapalı olduğunu ve hizmet vermediğini tekrar hatırlatalım.

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