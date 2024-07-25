Seks terapisi nedir? Seks terapisi nasıl yapılır, yararları nelerdir?

SEKS TERAPİSİ NASIL YAPILIR?

Seks terapisi, cinsel işlev bozukluklarını, cinsel ilişki sorunlarını veya cinsel kimlik ile ilgili zorlukları ele almak için yapılan profesyonel bir tedavi yöntemidir. Bu terapi, cinsel sağlık konusunda uzmanlaşmış bir terapist tarafından uygulanır ve hem bireyler hem de çiftler için uygundur. Seks terapisi süreci, danışanların ihtiyaçlarına ve sorunlarına göre şekillenir ve birçok adım izlenir.

İlk olarak, terapist ve danışan arasında güvenli ve rahat bir iletişim ortamı oluşturulur. Terapist, danışanın cinsel geçmişi, ilişkileri, tıbbi durumu ve mevcut cinsel sorunları hakkında ayrıntılı bilgi alır. Bu değerlendirme süreci, sorunun kökenine inmek ve uygun tedavi planını oluşturmak için kritik öneme sahiptir. Terapist, danışanın endişelerini ve hedeflerini anlamak için dikkatli bir şekilde dinler ve sorular sorar.

Tedavi süreci, cinsel eğitim ile başlar. Terapist, danışana cinsellik ve cinsel işlev hakkında bilgi verir, mitleri ve yanlış anlamaları düzeltir. Bu eğitim, danışanın cinsellikle ilgili daha sağlıklı ve gerçekçi bir anlayış geliştirmesine yardımcı olur. İkinci aşamada, terapist, danışanın cinsel yaşamını ve ilişkisini iyileştirmek için çeşitli teknikler ve stratejiler önerir. Bu teknikler arasında cinsel tekniklerin öğretilmesi, cinsel dürtülerin yönetimi, rahatlama teknikleri ve mindfulness uygulamaları bulunabilir.