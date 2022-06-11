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Haberler Televizyon Seksenler dizisi final mi yapıyor? Seksenler dizisi bitti mi? Dizinin senaristinden son dakika açıklaması!
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Seksenler dizisi final mi yaptı? Seksenler dizisi bitti mi?

TRT1 ekranlarında 10 sezondur devam eden Seksenler dizisi sona mı eriyor. Yapımcılığını MinT Motion Pictures'ın üstlendiği, ilk bölümü 24 Ocak 2012 tarihinde TRT 1'de yayımlanan Seksenler dizi final mi yapıyor sorusu diziseverlerin gündemi meşgul ediyor. Konuya ilişkin ilk açıklama dizinin senaristi ve yapımcısı olan Birol Güven'den geldi. Peki Seksenler dizisi final mi yapıyor? Seksenler dizisi bitti mi? İşte konuya ilişkin detaylar...

Seksenler dizisi final mi yapıyor? Seksenler dizisi bitti mi? Dizinin senaristinden son dakika açıklaması!

Başrollerinde Özlem Türkad, Şoray Uzun, Ayşe Tolga, İlker Ayrık ve Zeynep Sever Demirel'in olduğu Seksenler ekranlara veda mı ediyor. 10 sezondur TRT 1 ekranlarında izleyici karşısına çıkan Seksenler dizisi yayınlandığı son bölümüyle izleyicinin kafasında dizi final mi yapıyor sorusu oluşurken konuya ilişkin aramalar hız kazandı. Peki Seksenler dizisi final mi yapıyor? Seksenler dizisi bitti mi? İşte detaylar...

SEKSENLER FİNAL Mİ YAPTI?
Seksenler 10 haziran Cuma günü yayınlanan son bölümü ile ekranlarına ve diziseverlere veda etti.
Alınan reytingler ve senaryonun sona ermesi nedeniyle Seksenler dizisi sona erdi. Ancak Birol Güven TRT 1 ekranlarında yeni bir projeyle devam edecek.
Birol Güven TRT 1 ekranlarında Mükemmel Eşleşme isimli bir dizi hazırlıyor.
Kadrosunda Ahmet Kayaseken, Gizem Sevim, Asuman Dabak, Eylük Öztürk ve Neslihan Yeldan yer aldığı Mükemmel Eşleşme dizisi TRT 1 ekranlarında çok yakında yayın hayatına başlayacak.

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