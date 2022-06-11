Başrollerinde Özlem Türkad, Şoray Uzun, Ayşe Tolga, İlker Ayrık ve Zeynep Sever Demirel'in olduğu Seksenler ekranlara veda mı ediyor. 10 sezondur TRT 1 ekranlarında izleyici karşısına çıkan Seksenler dizisi yayınlandığı son bölümüyle izleyicinin kafasında dizi final mi yapıyor sorusu oluşurken konuya ilişkin aramalar hız kazandı. Peki Seksenler dizisi final mi yapıyor? Seksenler dizisi bitti mi? İşte detaylar...

SEKSENLER FİNAL Mİ YAPTI?

Seksenler 10 haziran Cuma günü yayınlanan son bölümü ile ekranlarına ve diziseverlere veda etti.

Alınan reytingler ve senaryonun sona ermesi nedeniyle Seksenler dizisi sona erdi. Ancak Birol Güven TRT 1 ekranlarında yeni bir projeyle devam edecek.

Birol Güven TRT 1 ekranlarında Mükemmel Eşleşme isimli bir dizi hazırlıyor.

Kadrosunda Ahmet Kayaseken, Gizem Sevim, Asuman Dabak, Eylük Öztürk ve Neslihan Yeldan yer aldığı Mükemmel Eşleşme dizisi TRT 1 ekranlarında çok yakında yayın hayatına başlayacak.