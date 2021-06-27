Seksenler yeni bölümleri ile Perşembe akşamları TRT1 ekranlarında yayınlanıyor. Seksenler dizisinin oyuncu kadrosuna; Reha Özcan da dahil oldu. İlk bölümü ile 24 Haziran Perşembe akşamı ekrana gelen dizinin oyuncu kadrosu merak ediliyor.
SEKSENLER YENİ SEZON OYUNCULARI
Özlem Türkad - Rukiye
Reha Özcan - Metin
İlker Ayrık - Çağatay
Zeynep Demirel - Amelie
Şoray Uzun - Ahmet
Ayşe Tolga - Gülden
Onur Dilber - Rıza
Berat Yenilmez - Sami
Begüm Öner - Elvan
Ceyhun Fersoy - Şahin
Necmi Yapıcı – Mesut
Faruk Sofuoğlu - Bahtiyar
Videoyu Oynat
Ali Konuk - Bekir
Erdem Baş - Aret
Hakan Bulut - Ali
Deniz Oral - Hilmi
Eray Yasin Işık - Nevzat
Baran Karaoğlan - Tuncer
Zeki Yılmaz - Levent
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