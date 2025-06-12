Sektör liderleri Bloomberg HT Sürdürülebilir Tarım ve Gıda Zirvesi'nde buluştu

Gıda güvencesi ve kalite, sürdürülebilir tarım uygulamalarının finansmanı, ekosistemde dönüşüm ve iş birlikleri gibi konuların ön plana alındığı zirve, Bloomberg HT Genel Yayın Yönetmeni Açıl Sezen ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar’ın açılış konuşmasıyla başladı.

Bloomberg HT Genel Yayın Yönetmeni Açıl Sezen, Türkiye’nin karar alıcılarını bir araya getiren en büyük ekonomi platformu olarak Bloomberg HT’nin bu zirveyi düzenlerken, bir diyalog ortamı geliştirmeyi amaçladığını belirtti. Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar ise “Tarım sadece ekonomik bir faaliyet olarak değil, ülkemizin gıda güvenliği, istihdamı, ekonomik istikrarı ve kalkınması açısından, Sayın Cumhurbaşkanımızın da söylediği gibi, en az savunma sanayii kadar değerli, stratejik bir alan. Türkiye ise tarımsal üretim potansiyeli açısından dünyanın en zengin ülkelerinden biri…” sözleriyle açılış konuşmasında tarımın önemine vurgu yaptı.

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"Tarımda Sürdürülebilir Gelecek için Yenilikçi Çözümler ve Ortak Stratejiler" temalı zirvede, moderatörlüğünü Bloomberg HT Genel Yayın Yönetmeni Açıl Sezen'in yaptığı özel oturumda Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın katılımı ile tarımın geleceği ele alındı. Yumaklı, üretim planlaması ile bütün süreçlerin yerelden geldiğini ve bunları kullandıklarına dikkat çekti. Gıda arz güvenliğinin konusunu bugünden itibaren herkesin konusu olduğuna dikkat çeken Bakan Yumaklı, tarıma olan destekleri konusunda Bloomberg HT'ye özel olarak teşekkür etti. Bakan Yumaklı, ülkedeki tarım üreticilerinin yeniliklere açık olduğunu belirterek, “Tarımsal üretim yapan üreticilerimiz yeniliğe çok açık ve hızlı uyum sağlayabiliyorlar. Yeter ki onlara gerekli ortamı oluşturun.” dedi.

“HIZLI ADIM ATABİLEN BİR ÜLKEYİZ!” Yumaklı, orman ve su perspektifinde önemli katkılar sağlandığını dile getirirken, Türkiye'nin kendine yetebilirliği konusunda açıklamada bulundu: "Bütün Türkiye kamuoyu olarak şundan emin olalım, biz, farklı bölgelerinde farklı tarım üretimlerinin yapıldığı ve son derece önemli potansiyele sahip bir ülkeyiz. Ayrıca biz çok önemli bir kavşaktayız, lojistik olarak. Türkiye'de üreticiler yeniliklere açık. Tarımsal üretim yapan üreticilerimiz yeniliğe çok açık ve hızlı uyum sağlayabiliyor. Yeter ki onlara gerekli ortamı oluşturun. Bizim dezavantajımız etki edemeyeceğimiz koşullardan kaynaklanıyor. Ama biz bu konuda da hızlı adım atabilen bir ülkeyiz" dedi. “PESTİSİT TESPİT EDİLENLER İMHA EDİLİYOR” Açıl Sezen’in sorularını yanıtlayan Yumaklı, pestisit konusunda da sorunlu alanların denetiminin yapıldığını ve imha edildiğini söyledi. Zirve kapsamında gerçekleştirilen “Tarımın Bugünü ve Geleceği” başlıklı özel oturumda ise Bloomberg HT Tarım ve Gıda Editörü İrfan Donat, FAO Genel Direktör Yardımcısı/Avrupa ve Orta Asya Bölge Temsilcisi Viorel Gutu ile güncel veriler ışığında küresel ve bölgesel tarım dinamiklerini değerlendirdi. İrfan Donat, “Tarım söz konusu ise hepimiz aynı sofradayız. Bu sofrada ancak ortak paydada buluştuğumuzda hepimiz fayda sağlarız.” dedi.