Sel kurbanlarına veda 0:00 / 0:00

AA

Kaan Soydan (45) ve kayınpederi Hıdır Öztürk'ün (65) cenazeleri, İzmir Adli Tıp Kurumundaki işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi.

AA'nın haberine göre, cenazeler Soydan ve Öztürk'ün Buca ilçesine bağlı Akıncılar Mahallesi'ndeki evlerinde helallik alınmasının ardından Buca Kaynaklar Mezarlığına götürüldü.

Burada kılınan cenaze namazına ailelerin yakınları ile AK Parti İzmir milletvekilleri Mahmut Atilla Kaya, Cemal Bekle, Ceyda Bölünmez Çankırı, CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, CHP İzmir milletvekilleri Ednan Arslan, Mahir Polat, Kamil Okyay Sındır, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli ve CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel de katıldı.

Hıdır Öztürk'ün eşi Cebriye Öztürk ve Kaan Soydan'ın eşi Figen Soydan kendilerine başsağlığı dileyen AK Parti'li Ceyda Bölünmez Çankırı, İzmir Valisi Köşger ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer'e devletin verdiği destek nedeniyle teşekkür etti.

Cenaze namazının ardından damat ve kayınpederinin cenazesi Kaynaklar Mezarlığında toprağa verildi.

Hıdır Öztürk'ün, bahçeden, Menderes'teki ikametine gitmek için damadı Soydan ile yola çıktığı öğrenildi.

Dün, İzmir'in Menderes ilçesinde, sel sularına kapılan araçtaki Kaan Soydan'ın ve Hıdır Öztürk'ün cansız bedenine ulaşılmıştı.