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Haberler Gündem Politika Selahattin Demirtaş: Aktif siyaseti bırakıyorum - Son Dakika Haberleri
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Selahattin Demirtaş: Aktif siyaseti bırakıyorum

Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, avukatları aracılığıyla Twitter'dan yaptığı açıklamada aktif siyaseti bıraktığını duyurdu

Selahattin Demirtaş: Aktif siyaseti bırakıyorum - Son Dakika Haberleri
HABERTURK.COM

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, aktif siyaseti bıraktığını açıkladı.

Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan ve avukatları aracılığıyla Twitter'dan açıklama yapan Selahattin Demirtaş aktif siyaseti bıraktığını duyurdu.

"Ben kendi adıma, halkımıza layık bir politika ortaya koyamadığımız için içtenlikle özür diliyorum" diyen Selahattin Demirtaş, mesajında, "Ayrıca, bana yönelik yapıcı eleştirilere teşekkür ediyorum. Eleştirilerden yararlanmaya çalışacağım. Mücadeleyi cezaevinden her yoldaşım gibi dirençle sürdürürken, aktif politikayı bu aşamada bırakıyorum" ifadelerini kullandı.

HDP'YE YÖNELİK ELEŞTİRİ

Demirtaş, Artı Gerçek için kaleme aldığı yazıda HDP’ye yönelik eleştirilerini dile getirmişti. “Geride bıraktığımız seçimler her bakımdan çok önemli olmasına rağmen Kürt siyasi hareketi bunu çok geç fark etti veya çok geç bilince çıkardı. Bunu yaptığında da iş büyük oranda işten geçmişti. Partimiz, oylama gününe bir ay kala seçim çalışmasına yüklendi, o da yarım yamalak ve dağınık bir çalışma şeklinde olabildi ancak” ifadelerini kullanarak seçim çalışmalarının amatörce yürütüldüğüne vurgu yapmıştı.

Demirtaş, eleştirilerini şöyle sürdürmüştü:

“Son beş yıldır HDP Genel merkezine yazdığım mektuplarla, gönderdiğim mesajlarla ve makalelerimle bu gerçeği anlatmaya çalışıyorum fakat her seferinde, sesim yankılanıp bana geri dönüyor. Yaşanan birçok şey var ve bunları halka yansıtmayı doğru bulmadığım için kurumları işletmeye gayret ediyorum. Ne yazık ki çoğu zaman da kurumlar işlemiyor.”

Haberi Hazırlayan : Ahmet Küçük

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