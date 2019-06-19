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Selahattin Demirtaş kimdir? Selahattin Demirtaş kaç yaşında ve nereli? Selahattin Demirtaş'ın hayatı

Halkların Demokratik Partisi (HDP) eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş kimdir? Selahattin Demirtaş kaç yaşında ve nereli? İşte Selahattin Demirtaş'ın kısa biyografisi...

Selahattin Demirtaş kimdir?

Pek çok kişi Halkların Demokratik Partisi (HDP) eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş kimdir? Selahattin Demirtaş kaç yaşında ve nereli? sorularına cevap arıyor. İşte Demirtaş'ın kısa biyografisi...

SELAHATTİN DEMİRTAŞ KİMDİR?

Selahattin Demirtaş, 10 Nisan 1973'te Elazığ'ın Palu ilçesinde doğdu. İlkokul ve liseyi burada bitirdi. Lise sonrasında 9 Eylül Üniversitesi Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu’nda okumaya başladı. İki yıl okuduğu bu bölümden politik gerekçeler nedeniyle ayrılmak zorunda kaldı. Ardından bir kez daha girdiği üniversite yerleştirme sınavında Ankara Üniversite Hukuk Fakültesi’nde okumaya hak kazandı ve başkente taşındı. Hukuk Fakültesi’nden mezun olduktan sonra bir süre serbest avukatlık yaptı. Ardından İnsan Hakları Derneği’nin Diyarbakır Şube yönetiminde görev aldı. Dönemin İHD Başkanı Osman Baydemir’in belediye başkanı seçilmesinin ardından, İHD Diyarbakır Şube Başkanlığı’na seçildi.

Demirtaş'ın 2'si erkek 4'ü kız toplam 6 kardeşi bulunmaktadır. Kız kardeşi Aygül Demirtaş da kendisinden 2 yıl sonra Hukuk bölümünü kazanmıştır ve mezuniyetinden sonra bir süre Selahattin Demirtaş ile birlikte serbest avukatlık yapmıştır.

2007 yılında Demokratik Toplum Partisi’nde (DTP) göreve başlayan Demirtaş, aynı yıl gerçekleştirilen genel seçimlerde, DTP ve Türkiye demokrasi güçlerinin ortak ‘Bin Umut Adayları’ Diyarbakır listesinden 23. Dönem Milletvekili seçildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde oluşturulan DTP grubuna katıldı ve partinin grup başkanvekilliğini üstlendi.

2009 yılında DTP’nin kapatılmasını izleyen süreçte, milletvekillerinin Barış ve Demokrasi Partisi’ne (BDP) geçişi sonrası 2010 yılında toplanan olağanüstü kongrede Selahattin Demirtaş ve Gültan Kışanak BDP’nin yeni eşbaşkanları seçildiler.

22 Haziran 2014 tarihinde, bileşenleri arasında BDP’nin de bulunduğu Halkların Demokratik Kongresi’nin partilileşme sürecinde kurulan Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) Eş Genel Başkanlığına Figen Yüksekdağ ile birlikte seçildi.

Selahattin Demirtaş, 4 Kasım 2016 tarihinde Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığı'nın yürüttüğü terör soruşturması kapsamında tutuklanarak Edirne F Tipi Cezaevi'ne gönderildi. Demirtaş'ın fezlekelerinde, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "terör örgütü üyesi olmak", "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "örgüt adına suç işlemek" gibi suçları işlediği yer alıyor.

Demirtaş, evli ve iki çocuk babasıdır.

 

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