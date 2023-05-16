Selami Şahin: Büyük bir onur

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Müzik Selami Şahin: Büyük bir onur - Magazin haberleri
ABONE OL

Selami Şahin: Büyük bir onur

Selami Şahin, Küçükçiftlik Park'ta sahne aldı. İstanbul'da 'Bahar' adı verilen festivalde 'Altın Gün'ün sahnesine konuk olan Şahin, dinleyicilere keyifli anlar yaşattı

Selami Şahin: Büyük bir onur - Magazin haberleri
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

Selami Şahin, sahneden dinleyicilerine teşekkür etmeyi ihmal etmedi. Ünlü şarkıcı, "Hepinize sonsuz sevgi ve saygı sunuyorum. Yıllardır Selami Şahin varsa ben sizlerin sevgisiyle varım. Allah sizleri başımdan eksik etmesin. Bu şarkıyı 1978'de tam 45 sene önce yazdım. Şimdi sizin coşkunuzla bunu 'Altın Gün' ile okumak benim için büyük bir onur. Grubumuz Hollanda’dan geldi ve solistimiz Merve Hanım da çok değerli bir dostumuz. Böyle bir gece için teklif geldiğini duyduğum an sizlerle buluşacağım için çok mutlu oldum. Orkestramız ve emeği geçenlere büyük bir alkış rica ediyorum" dedi.

Selami Şahin, daha sonra sevenlerini kırmayarak 'Özledim' şarkısını seslendirdi.

ÖNERİLEN VİDEO
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Antakya Medeniyetler Korosu, Samsun'da konser verecek - Magazin haberleri
MÜZİK Samsun'da konser verecekler
Giuseppe Verdi'nin başyapıtı 'Falstaff' operası AKM’de sahnelendi - Magazin haberleri
MÜZİK 'Falstaff' operası AKM’de sahnelendi
Loreen, Eurovision'u ikinci kez kazanarak bir ilki gerçekleştirdi - Magazin haberleri
MÜZİK Bir ilki gerçekleştirdi
İlhan Şeşen: Bu şarkı olmasaydı ben olmazdım - Magazin haberleri
MÜZİK "Bu şarkı olmasaydı ben olmazdım"
Athena'dan sahnede sürpriz
MÜZİK Sahnede sürpriz
Yunus Emre vefatının 702. yılında anıldı - Magazin haberleri
MÜZİK Vefatının 702. yılında anıldı
Zeynep Bastık yeni şarkısını ilk kez seslendirdi - Magazin haberleri
MÜZİK Yeni şarkısını ilk kez seslendirdi
Leyla Gencer vefatının 15. yılında anıldı - Magazin haberleri
MÜZİK Vefatının 15. yılında anıldı
Hakan Meriçliler, Tanju Okan'ı sahneye taşıyor - Magazin haberleri
MÜZİK "Şarkılarını söylemek bir ayrıcalık"
Ferhat Göçer: Param yok diye Alpay'ı dinleyememiştim - Magazin haberleri
MÜZİK "Param yok diye Alpay'ı dinleyememiştim"

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.