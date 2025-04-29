Selami Şahin'in hayatı belgesel oluyor

Selami Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile hayatının belgesel olacağını duyurdu.

60'ıncı sanat yılını kutlayacak olan Şahin'in, eserlerinin hikâyesi ve yaşamı, sanat dünyasından arkadaşlarının görüşleriyle belgeselde ele alınacak.

Selami Şahin, söz konusu açıklamasında şu ifadelere yer verdi; "Sevgili dostlarım, sevenlerim… Bugün sizlerle hayatımın çok özel bir anını paylaşmanın heyecanını yaşıyorum. 2026 yılında 60'ıncı sanat yılımı kutlarken, bu anlamlı yolculuğu bir belgeselle taçlandırıyoruz. Hayatım boyunca yaşadıklarımı, müzikle geçen yolculuğumu, biriktirdiğim anıları, dostlukları ve sahne arkasındaki hikâyeleri anlatan bir belgesel hazırlıyoruz. İlk çekim haftamızda yaklaşık 40 kıymetli dostumla buluştuk; hepsi, şarkılarıma ve hayatıma tanıklık eden sözlerini bizimle paylaştı. Bazen duygulandık, bazen kahkahalar attık… Bu yolculukta yanımda olan herkese gönülden teşekkür ediyorum. Sevgiyle ve müzikle kalın."