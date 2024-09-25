Selami Şahin, Zeki Müren'i ölüm yıl dönümünde andı
Selami Şahin, vefatının 28'inci yılında Zeki Müren'i nostaljik bir paylaşımla andı
Türk müziğinin 'Sanat Güneşi' olarak tanınan Zeki Müren'in vefatının üzerinden 28 yıl geçti.
Selami Şahin, sosyal medya hesabında Zeki Müren'i 1985'te eşi Didem Şahin ile nişan yüzüklerini takarken çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak andı.
Selami Şahin, Zeki Müren'i hoca niteliğinde tanımlayarak; "Türkçeyi doğru kullanışı, yorumu ve duruşuyla hep örnek aldım. İlk tanışmamız 1970 yıllarında Sıraselviler'de bir kahve dükkânında oldu. Ben o zamanlar çok gençtim, daha Zeki bey ile tanışmadan önce ona 2 tane şarkı vermiştim. Biri 'Yaprak Yeşili Gözlerin', diğeri ise 'Aç Kapıyı Gardiyan'. Beni o gün Maksim Gazinosu'na davet etti ve yeni bir albüm yapacağını, bu albümü de benim yönetmemi istediğini söyledi. O günden sonra 7 - 8 albümünü ben yönettim ve 50'ye yakın şarkımı seslendirdi. Zeki Müren'in yapımcısı olma şerefine nail oldum.
"Eşim Didem ile nişan yüzüklerimizi taktı. Oğlum Lider Şahin'in ismini o koydu. Yani anlayacağınız yaşantımdaki önemi, yeri çok ama çok büyük. Benim eskimeyen dostum, nur içinde yat" notunu düştü.
Fotoğraflar: Instagram