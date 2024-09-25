Selami Şahin, Zeki Müren'i ölüm yıl dönümünde andı

Türk müziğinin 'Sanat Güneşi' olarak tanınan Zeki Müren'in vefatının üzerinden 28 yıl geçti.

Selami Şahin, Zeki Müren'i hoca niteliğinde tanımlayarak; "Türkçeyi doğru kullanışı, yorumu ve duruşuyla hep örnek aldım. İlk tanışmamız 1970 yıllarında Sıraselviler'de bir kahve dükkânında oldu. Ben o zamanlar çok gençtim, daha Zeki bey ile tanışmadan önce ona 2 tane şarkı vermiştim. Biri 'Yaprak Yeşili Gözlerin', diğeri ise 'Aç Kapıyı Gardiyan'. Beni o gün Maksim Gazinosu'na davet etti ve yeni bir albüm yapacağını, bu albümü de benim yönetmemi istediğini söyledi. O günden sonra 7 - 8 albümünü ben yönettim ve 50'ye yakın şarkımı seslendirdi. Zeki Müren'in yapımcısı olma şerefine nail oldum.