Oyunculuk okulundan mezun oldu

Selcan Asyalı, şarkıcılığının yanına oyunculuğu da eklemek için geçtiğimiz yıl Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika veren bir okula kayıt oldu. Asyalı, okulunu bitirme tezi için Franca Rame Dario Fo'nun 'Kadın Oyunları' adlı kitabından 'Tecavüz' bölümünü seçti.

Mehmet Çalışkan'ın özel haberine göre, Selcan Asyalı, bitirme tezi sınavında oyunculuk okulundan mezun olup olmayacağına karar verecek olan jürinin karşısında 4 kişinin bir kamyonda tecavüz ettiği kadını canlandırdı. Asyalı, canlandırdığı karakterle bitirme tezi sınavından 100 puan olarak okuldan mezun oldu.

Selcan Asyalı, temel oyunculuk kursunu tamamladıktan sonra sertifikasını 'Pekiyi' derecesiyle aldı.

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