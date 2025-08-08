Selçuk Alagöz'ün son arzusu gerçekleşmedi

Selçuk Alagöz, kardeşi Rana Alagöz ile birlikte seslendirdiği aralarında; 'Bolu Beyi', Kemerin Naftaları', 'Kaleden İndir Beni', 'Bahçelere Geldi Bahar' ve 'Malabadi Köprüsü'nün de olduğu birçok şarkıyla özdeşleşmişti.

Rana Alagöz ile veya solo olmak üzere; 45'lik, albüm ve tekli olarak 33 çalışmaya imza atan Selçuk Alagöz, birçok ödüle lâyık görüldü. Müziğe; Müzik Yorumcuları Derneği (MÜYORBİR) kurucu başkanlığıyla da katkıda bulanan Alagöz, aynı zamanda Sigarayla Savaşanlar Derneği'ni kurdu.

Selçuk Alagöz - Rana Alagöz

Selçuk Alagöz, 5 Ağustos'ta, 81 yaşına girdikten saatler sonra yüksek tansiyon ve kalp ritim bozukluğu nedeniyle Bodrum'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Selçuk Alagöz'ün cenazesi, Bodrum'da kılınan cenaze namazı sorasında defnedilmek üzere İstanbul'a nakledildi. Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen veda töreninden sonra Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Sakin bir hayat yaşama adına yıllar önce Bodrum'a yerleşen Selçuk Alagöz; 2014'teki 'Deniz Gözlerin' şarkısından uzun süre müzikten uzak kaldı. Alman Lisesi'nin ardından İstanbul Üniversitesi'nde ekonomi bölümünde okumasına, sonrasında turizm işletme master'ını bitirmesine rağmen büyük ilgi duyduğu müziğe yönelen Alagöz'ün mesleğinden bu kadar uzun süre uzak kalması, doğasına aykırıydı aykırı olmasına ama sağlık sorunları, çalışmasına engel olsa da geçtiğimiz yıl 'Fenerbahçe Marşı' ve 'Yaş 80 Oldu' iki çalışmada bulundu. Selçuk Alagöz'ün bir hayali, son bir arzusu vardı; yeni bir şarkı yapmak. Her zamanki titizliğiyle o şarkıyı hazırladı da... "CANIM İSTANBUL" Her nefeste ayrı renk, tatlı rüyam Cennetten bir köşe şaşırır gören, duyan Besteler, şarkılar yetmez ki yazılan Mutluluğum İstanbul * Şarkıdan bir dörtlük İstanbul'a duyduğu büyük özlemi dile getiren; 'Canım İstanbul'... Selçuk Alagöz, şarkıyı hazırladıktan sonra geçtiğimiz hafta, Bodrum'da demo kaydını gerçekleştirdi. Rana Alagöz ile düet yaptığı 'Canım İstanbul'un stüdyo kaydını tamamlayarak yayınlanmasını sabırsızlıkla bekliyordu. Ne var ki ömrü, 11 yıldır hasretini çektiği müziğe dönmesine, son arzusunu gerçekleştirmesine fırsat tanımadı.