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Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, Galatasaraylı milli futbolcu Selçuk İnan'ın eşi Cemre İnan, önceki akşam Etiler'deki bir mekandaydı. İnan, arkadaşları Ceylan Çapa, Lal Denizli ve kız kardeşiyle yemek yedi. Keyifli geçen yemek sonrası Cemre İnan, mekandan ayrılarak evinin yolunu tuttu.