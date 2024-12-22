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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Gaziantep FK Selçuk İnan: Oyuncularım hak ettiği galibiyet aldı - Gaziantep FK Haberleri

        Selçuk İnan: Oyuncularım hak ettiği galibiyet aldı

        Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan, 2-0 kazandıkları Antalyaspor maçının ardından, "Oyuncularım her şeyi yaptı ve sonunda da hak ettikleri bir galibiyet aldı" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.12.2024 - 16:46 Güncelleme: 22.12.2024 - 16:46
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        "Oyuncularım hak ettiği galibiyet aldı"
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        Gaziantep Futbol Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında konuk ettiği Antalyaspor'u Kozlowski ve Maxim'in attığı gollerle 2-0 mağlup etti.

        Maçın ardından konuşan Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan, galip geldikleri için mutlu olduklarını söyledi.

        Karşılaşma ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan, "Böylesine bir maçı taraftarlarımızla beraber kazanmak benim için ayrıca bir mutluluk oldu. Antalyaspor, son birkaç haftadır gerçekten çok iyi oynayan bir takım. İstediği sonuçları da alabilen bir takım. Yani öz güven açısından özgüveni yüksek bir takım olarak buraya geldi. Özellikle merkezde ayağa pas yapan, iyi pas yapan ve topa sahip olan bir takım. Önemli oyuncuları da var ama bugün biz gerçekten çok iyi hazırlandık maça. Oyuncularım bu maçı çok istedi. Çok uzun bir süre önde baskı yaparak oynadılar, mücadele ettiler. Daha farklı da olabilirdi. Çok pozisyona girdik, biraz daha dikkatli olsaydık final paslarında daha farklı da kazanabilirdik. Ama oyuncularım adına çok mutluyum, gururluyum da aynı zamanda. Çünkü gerçekten çok iyi mücadele ettiler. Her şeyi yaptılar ve sonunda da hak ettikleri bir galibiyet aldılar" ifadelerini kullandı.

        "TRANSFER ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR"

        Transfer ile ilgili de soruya cevap veren İnan, "Açıkça konuşmak gerekirse stoper eksiğimiz var. Saborit uzun bir süre aramızda olmayacağı için bir stoper isteğimiz var. Tabi transfer yapmak çok kolay da değil bu dönemde. Başkanımız, yöneticilerimiz, büyük sıkıntılarla da uğraşıyor. Onu da görüyorum ama bir eksiğimiz var. O bölgede öyle bir isteğimiz var. İnşallah olursa zaten netleşirse siz de görürsünüz" diye konuştu.

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