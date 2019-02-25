Fatih Terim yönetiminde üst üste ikinci şampiyonluğu hedefleyen Galatasaray, bir yandan gelecek sezon planlamalarını da yapıyor. İmparator lakaplı çalıştırıcı, her fırsatta iki ayaklı bir yapılanmadan geçtiklerini ve haziran ayında bunun tamamlanacağını dile getirirken sözleşmesi, sezon sonunda bitecek olan Selçuk İnan'ın da geleceği belli oluyor.

Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre sarı-kırmızılı idareciler, teknik direktör Fatih Terim'in de raporu doğrultusunda gelecek sezon için kadro derinliği yaratabilecek ve tecrübesiyle takıma çok şey katacağı düşünülen Selçuk İnan'a yeni sözleşme görüşmelerine başlanacak. Mayıs 2014'te 5 yıllık sözleşmeye imza atan ve bu sezon 2,950 milyon Euro garanti ücret ile maç başına 25 bin Euro prim alan kaptan Selçuk'un sözleşmesinde ciddi bir indirime gidilecek.

Devre arası kampında Galatasaray için fedakarlığa hazır olduğunu ve sarı-kırmızılı kulüple hiçbir zaman para konuşmadığını dile getiren tecrübeli futbolcunun ücretinde indirime gitmesi durumunda imzaların atılacağı belirtilirken yeni sözleşmenin maç sayısı opsiyonlu olmak üzere 1+1 yıl olarak düşünüldüğü öğrenildi.