Selçuk Yöntem’le cazın ritminde şiirle dolu bir yolculuk

Yapımcılığını Çolpan İlhan & Sadri Alışık Kültür Merkezi ve Piu Entertainment’ın üstlendiği “Selçuk Yöntem ile Biraz Şiir Biraz Şarkı” projesi Londra’da gerçekleştirdiği dünya prömiyeri sonrası 21 Kasım’da Zorlu PSM’de ilk defa dinleyicisi ile buluşacak.

Nâzım Hikmet, Özdemir Asaf, Ümit Yaşar Oğuzcan ve daha birçok şairin eserlerini özgün caz besteleriyle buluşturan proje, Selçuk Yöntem’in yorumu ve quartet’in müzikalitesini bir araya getiriyor.

Tiyatro, dizi, sinemadaki başarılı oyunculuğuyla dikkat çeken Selçuk Yöntem’e sahnede Viyana'da yaşayan Türk kemancı Efe Turumtay, Çek basçı Tomáš Liška'nın lirik sesi ve Macar perküsyoncu András Dés'in eğlenceli ritimleri eşlik ediyor.