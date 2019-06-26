Şişli ve Kadıköy'de iki ayrı operasyon

Nihat Uludağ'ın haberine göre, İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şişli'de bulunan bir müzayede salonu ile Kadıköy'de bulunan bir işyerine yönelik iki ayrı operasyon düzenledi.

SELÇUKLU KUŞU ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan operasyonda Selçuklu dönemi kuş motifli bronz döküm buhardanlık, Ankara Resim Heykel Müzesi'nden çalıntı olduğu belirlenen Feyhaman Duran'a ait tablo, 15 ve 16 yüzyıl dönemlerine ait özel işlemeli el yazması Kur'an-ı Kerimler, erken Osmanlı dönemine ait Padişah kalkanlarında kullanılan özel bir parça ve sikkeler ele geçirildi.

YURTDIŞINA KAÇIRACAKLARDI

Yapılan operasyonda ele geçirilen tarihi eserleri yurtdışında müzayede salonlarında satmaya çalışan 3 kişi gözaltına alındı. Zanlılar hakkında 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.