Selde hayatını kaybeden eşe son bakış

Dün Darıca'da aniden bastıran yağış sonrasında sel meydana geldi. Ev ve iş yerlerinin bodrum katlarını su bastı. Sel baskını sırasında Nenehatun Mahallesi Reşat Sokak üzerinde çalıştığı marketin bodrum katında yemek yiyen Elif Urhan, aniden içeri dolan suyun içerisinde mahsur kaldı. Yaklaşık 1 buçuk saatlik çalışma sonrasında bulunduğu yerden çıkartılan ve ambulans ile hastaneye kaldırılan Urhan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaklaşık 1 saat sonra kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Talihsiz kadının cenazesi bugün öğle saatlerinde ailesine teslim edildi. Darıca Nenehatun Mahallesi'ndeki evine götürülerek helallik alınan Elif Urhan'ın cenazesi, daha sonra cenaze namazının kılınması için Gebze Çoban Mustafa Paşa Camii'ne getirildi. Cenazede merhum Elif Urhan'ın eşi Barış Urhan, annesi Behice Turak ile babası İshak Turak taziyeleri kabul etti. İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Elif Urhan'ın cenazesi Darıca Nenehatun Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Talihsiz kadının eşi Barış Urhan ile 2 yıl önce evlendiği ve Asaf isminde 6 aylık bir çocukları olduğu öğrenildi.