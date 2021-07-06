Sele karşı eşyalarla barikat kurdular! 0:00 / 0:00

İHA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından dün yapılan sağanak yağmur ve sel ikazına Bursalılar hazırlıksız yakalandı. Sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağmur, aralıklarla şiddetini hissettirdi.

ÖNÜNE KATTIĞI NE VARSA SÜRÜKLEDİ

İHA'nın haberine göre, Bursa'nın Ovaakça Mahallesi'nde sel suları önüne kattığı araba, masa, sandalye, bank gibi ne varsa sürükledi.

Sel sularının mahalleyi bastığı dehşet anları kameralara saniye saniye yansıdı. Kısa sürede göle dönen mahallede çok sayıda ev ve iş yerleri sel suları ile doldu.

Evlerine su giren vatandaşlar belediye ekiplerinin yardımı ile suları tahliye etmeye çalıştı. Bazı aileler ise, koltuk, halı, buzdolabı gibi eşyalarından set yaparak evlerine su girmesini engellemeye çalıştı.

75 yaşındaki Mediha Serbest ile birlikte yaşadığı gelini Ganime Serbest'in oturduğu ev de sel suları ile doldu. Ne olduğunu anlamayan yaşlı kadın ve gelini evdeki eşyalarını yüksek yere taşıyıp kurtarmaya çalıştı. Yaşlı kadın ve gelinine vatandaşlar yardım edip eşyalarla barikat kurup evin içerisine su girmesine engel olmaya çalıştı.

Daha önce hiç böyle bir şey yaşamadığını belirten Mediha Serbest, "Bir deremiz var yukarıda her geldiğinde mahvoluyoruz. Böylesi hiç olmamıştı. Şaşırdık kaldık, eşyalarımız hepsi sular altında kaldı. Hiçbiri kullanılacak halde değil çok mağduruz" dedi. Ganime Serbest ise "Bizim kimsemiz yok geçen sefer kurtardık ama su sefer tüm eşyalarımız sular altında kaldı. Yazık günah mahvolduk. Annem yaşlı kadın canımızı zor kurtardık" şeklinde konuştu.