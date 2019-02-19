Dünya Tekvando Federasyonu tarafından düzenlenen WTF 4th President Cup G-2 (Başkanlık Kupası) Şampiyonası Antalya’da yapıldı. 37 kiloda mücadele eden 14 yaşındaki sporcumuz Selen Gündüz ülkemize altın madalya kazandıran isimlerden birisi

oldu. Madalya seremonisi sırasında ise minik Selen, İranlı rakibine adeta ders verdi.

Sporcular kürsüye çıkınca ikinci sırayı elde eden İranlı tekvandocu, kendi ülkesinin bayrağını açtı. Bu sırada Türk bayrağının geride kaldığını gören Selen hemen Ay-Yıldızlı bayrağı öne aldı ve medalya seremonisi de bu şekilde tamamlandı.

Selen Gündüz, yaşanan olayla ilgili açıklamalarda bulundu. Minik tekvandocu, “İranlı arkadaşım ikinci olmuştu, ben ise birinci. Ancak onun getirdiği bayrak bizim bayrağımızdan büyüktü. Birinci olduğum için bizim bayrağımızın önde durması gerektiğini düşündüm ve gerekeni yaptım. Şampiyon olduğum için mutluyum.” ifadelerini kullandı.