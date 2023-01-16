Selen Görgüzel: Akli melekelerini yitirmiş durumda

"HARİKULADE BİR EVLİLİKTİ"



"Ben taşımış olduğum soyaddan, 9 yılımı geçirdiğim evlilikten gurur duyuyorum" açıklamasında da bulunan Selen Görgüzel, "Kimse gibi 3 günde evliliğini bitiren bir insan olmadım. 9 yıl aslanlar gibi aile hayatımı devam ettirdim ve sanat camiasi gibi göz önünde olduğumuz bir hayatın içerisinde iyisiyle kötüsüyle, varlığıyla yokluğuyla harikulade evlilikti. Geçti, bitti ama hâlâ saygı çerçevesi içerisinde eski eşimle (Hamdi Alkan) görüşüyorum. Benim eski eşim o, bu, şu değil. Türkiye'nin en önemli, en saygın yönetmenlerinden bir tanesi... İnşallah bir gün o, bu dediği yönetmenin projesinde yer alabilir. Böyle ithamlarda bulunan bir insan için çok zor tabii… Allah yardımcı olsun. Mert (Aydın) benim çok sevdiğim bir kardeşim. Mert; iyiyi, doğruyu, kötüyü, yanlışı ayırır. Bir kere hata yaptı, o hatadan da döndü zaten. Onu çok seviyorum. Allah kardeşimizi kurtardı, ne diyeyim..." ifadelerini kullandı.