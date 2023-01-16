Selen Görgüzel: Akli melekelerini yitirmiş durumda

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Selen Görgüzel: Akli melekelerini yitirmiş durumda

Daha önce Merve Boluğur hakkında, "Annesi ya da ablası olsam pataklayacağım. Psikolojin bozuksa git, tedavi ol" yorumunu yapan Selen Görgüzel, konuyla alakalı yeni açıklamalarda bulundu. Görgüzel, ünlü oyuncunun kendisine, "Adımı ağzına alma!" yanıtını vermesinin ardından, "Ben tamamen saf duygularla bir söylemde bulundum ama maalesef bunu bile algılayamayacak kadar akli melekelerini yitirmiş durumda" dedi

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Selen Görgüzel'den yeni 'Merve Boluğur' açıklaması: Akli melekelerini yitirmiş durumda - Magazin haberleri

    Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Selen Görgüzel, Kozyatağı'ndaki bir mekânda sahnedeydi. Dinleyicileriyle buluşan Görgüzel, annesinin kendisine verdiği tavsiyelerden bahsetti.

    Selen Görgüzel, şarkı "Deli deli oynama, biraz sakin ol' diyor ama ben o coşkuyla duramıyorum. Hem dans hem de şarkı söylemek nadir sanatçının yapabileceği bir şey..." dedi.
  • Selen Görgüzel'den yeni 'Merve Boluğur' açıklaması: Akli melekelerini yitirmiş durumda - Magazin haberleri

    "BAŞKASI YAPSA ÇOK KISKANIRDIM"

    Basın mensuplarıyla sohbet eden Selen örgüzel, yeni projesi hakkında, "Şarkı yolda, gelmek üzere. Çok seviyorsunuz zaten. Benimle birlikte daha da çok seveceğinize eminim. Başkası yapsa çok kıskanırdım. Müzik kariyerimin tüm yoğunluğuyla devam edecek" ifadelerini kullandı.
  • Selen Görgüzel'den yeni 'Merve Boluğur' açıklaması: Akli melekelerini yitirmiş durumda - Magazin haberleri

    "PSİKOLOJİN BOZUKSA GİT, TEDAVİ OL"

    Selen Görgüzel, geçtiğimiz günlerde Merve Boluğur’un müzik çalışmaları yapmasıyla ilgili olarak, "Annesi ya da ablası olsam pataklayacağım. Psikolojin bozuksa git, tedavi ol" şeklinde konuşmuştu.
  • Selen Görgüzel'den yeni 'Merve Boluğur' açıklaması: Akli melekelerini yitirmiş durumda - Magazin haberleri

    "ADIMI AĞZINA ALMA!"

    Merve Boluğur da sosyal medya hesabından Selen Görgüzel'e şu sözlerle yanıt vermişti: Ablacığım; benim gibi güzel değilsin, asıl senin sesin yok. Onun, bunun karısı olarak gündemdesin. Ben tırnaklarımla kariyer yaptım. Bir de dedikodu yaparak ve beni kıskanarak daha da bozuk psikolojini sergiliyorsun. Ne olur benimle ilgili konuşmayın, susun ya! Ben bu sektörden daha kimseye laf etmedim ama benim adımı ağzına alma ya! Çok sıkıldım sizin gibi varlıklardan... Rica ediyorum; hiç konuşulmak istemiyorum. Ben kendi halimde takılan bir insanım...
  • Selen Görgüzel'den yeni 'Merve Boluğur' açıklaması: Akli melekelerini yitirmiş durumda - Magazin haberleri

    "AKLİ MELEKELERİNİ YİTİRMİŞ DURUMDA"

    Konuyla alakalı yeni açıklamalarda bulunan Selen Görgüzel, "Çok ciddiye alınacak söylemler değil. Çünkü arkadaşımız ciddiye alınacak bir pozisyonda değil. Ben tamamen saf duygularla bir söylemde bulundum ama maalesef bunu bile algılayamayacak kadar akli melekelerini yitirmiş durumda. Allah yardımcısı olsun. Benim normalde gerçekten hiç cevap verip, muhatap olacağım bir isim de değil. Sadece onun için bir insan olarak iyi niyetlerde ve temennide bulunabilirim ama Allah yolunu açık etsin. İyi işler, iyi projelerde bulunsun" dedi.
  • Selen Görgüzel'den yeni 'Merve Boluğur' açıklaması: Akli melekelerini yitirmiş durumda - Magazin haberleri

    "HARİKULADE BİR EVLİLİKTİ"

    "Ben taşımış olduğum soyaddan, 9 yılımı geçirdiğim evlilikten gurur duyuyorum" açıklamasında da bulunan Selen Görgüzel, "Kimse gibi 3 günde evliliğini bitiren bir insan olmadım. 9 yıl aslanlar gibi aile hayatımı devam ettirdim ve sanat camiasi gibi göz önünde olduğumuz bir hayatın içerisinde iyisiyle kötüsüyle, varlığıyla yokluğuyla harikulade evlilikti. Geçti, bitti ama hâlâ saygı çerçevesi içerisinde eski eşimle (Hamdi Alkan) görüşüyorum. Benim eski eşim o, bu, şu değil. Türkiye'nin en önemli, en saygın yönetmenlerinden bir tanesi... İnşallah bir gün o, bu dediği yönetmenin projesinde yer alabilir. Böyle ithamlarda bulunan bir insan için çok zor tabii… Allah yardımcı olsun. Mert (Aydın) benim çok sevdiğim bir kardeşim. Mert; iyiyi, doğruyu, kötüyü, yanlışı ayırır. Bir kere hata yaptı, o hatadan da döndü zaten. Onu çok seviyorum. Allah kardeşimizi kurtardı, ne diyeyim..." ifadelerini kullandı.
  • Selen Görgüzel'den yeni 'Merve Boluğur' açıklaması: Akli melekelerini yitirmiş durumda - Magazin haberleri

    KONUŞMADI

    Selen Görgüzel'i dinlemeye gelenler arasında Merve Boluğur'un eski eşi Mert Aydın da vardı. Sahnede Selen Görgüzel'in bir parçasına piyano çalarak eşlik eden Aydın, adı geçen konularla alakalı konuşmak istemedi.
  • Selen Görgüzel'den yeni 'Merve Boluğur' açıklaması: Akli melekelerini yitirmiş durumda - Magazin haberleri

    5 DAKİKADA BOŞANDILAR

    Öte yandan 2 Ekim'de nikah masasına oturan Merve Boluğur ile müzisyen Mert Aydın'ın evliliği 53 gün sürmüştü. Her yerde el ele göz göze olan çiftin boşanması şaşırtmıştı.

    İkili, anlaşmalı olarak yollarını ayırmıştı. Beykoz Adliyesi'nde görülen duruşma 5 dakikada sonuçlanmıştı. Boluğur ve Aydın'ın evliliği ikinci ayını doldurmadan 23 Kasım'da sona ermişti.
  • Selen Görgüzel'den yeni 'Merve Boluğur' açıklaması: Akli melekelerini yitirmiş durumda - Magazin haberleri

    Boluğur, eşiyle sık sık 'Kocam' notunu düştüğü paylaşımlar yapıyordu...
  • Selen Görgüzel'den yeni 'Merve Boluğur' açıklaması: Akli melekelerini yitirmiş durumda - Magazin haberleri

    ANLAŞMALI AYRILIK

    Ayrıca 2014'te hayatlarını birleştiren Hamdi Alkan ile Selen Görgüzel de 18 Mart 2022'de yollarını ayırmıştı. Haklarında uzun süredir ayrılık dedikoduları çıkan çift, Beykoz Adliyesi'nde anlaşmalı olarak boşanmıştı.

    Selen Görgüzel, Hamdi Alkan ile yollarını ayırmasından sonra, "Karı-koca ilişkimiz bitse de biliyorum ki ömür boyu dost olarak hayatlarımızda hep var olacağız" açıklamasını yapmıştı.

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.