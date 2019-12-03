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'Erkenci Kuş' dizisiyle yıldızı parlayan Can Yaman'ın verdiği bir röportajda 'Hangimiz Sevmedik' dizisinde davalık olduğu eski partneri Selen Soyder için, "Selen snob bir kadın, onunla bu yüzden problem yaşadım" demişti.

Bunun üzerine oyuncu Selen Soyder Instagram hesabından eşi Oran Fransez ile fotoğraf paylaşarak altına, "Çok şükür Libidosu düşük, snob bir kadınım" notunu düşerek Yaman'a gönderme yapmıştı.



"AYAKLARI TEPEMİZE BAŞ YAPTINIZ"

Verdiği cevap nedeniyle Yaman'ın hayranları tarafından 'Reklam yapmakla' suçlanan Soyder, bu sözleri kabul etmedi. Oyuncu, "3 yıldır cevap yetiştirdim kendisine, mahkemeye verdim. Ceza aldı, sustum. Ahali, ayakları tepemize baş yaptınız" dedi.

İLK DEFA BÖYLE BİR ŞEY DUYDUM"

Oyuncu yaptığı açıklamayla ünlü isimlerden de tepki topladı. Tuba Ünsal, "Karısını döven adamdan ne farkın kaldı. Zihniyet aynı" derken, Nilgün Belgün, "Kırk yıllık oyuncuyum ilk defa bunu duydum" paylaşımı yaptı. Belgün'ün yaptığı paylaşıma Behzat Uygur ise, "Biz hep Süheyl ile oynuyoruz" diyerek destek verdi.