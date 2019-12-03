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HaberlerFiskosSelen Soyder, Can Yaman'ın takipçilerine seslendi - Magazin haberleri

Selen Soyder, Can Yaman'ın takipçilerine seslendi

Oyuncu Selen Soyder eski partneri Can Yaman'ın, "Libidosu düşük, snob" sözlerine sosyal medya hesabından sert bir yanıt vermişti. Soyder, kendisini reklam yapmakla suçlayan oyuncunun takipçilerine, "Hey ahali, ayakları tepemize baş yaptınız. Çok şükür ki libidosu düşük, snob bir kadınım" şeklinde seslendi

Selen Soyder, Can Yaman, Nilgün Belgün, Tuba Ünsal, Behzat Uygur
HABERTURK.COM

'Erkenci Kuş' dizisiyle yıldızı parlayan Can Yaman'ın verdiği bir röportajda 'Hangimiz Sevmedik' dizisinde davalık olduğu eski partneri Selen Soyder için, "Selen snob bir kadın, onunla bu yüzden problem yaşadım" demişti.

Bunun üzerine oyuncu Selen Soyder Instagram hesabından eşi Oran Fransez ile fotoğraf paylaşarak altına, "Çok şükür Libidosu düşük, snob bir kadınım" notunu düşerek Yaman'a gönderme yapmıştı.

"AYAKLARI TEPEMİZE BAŞ YAPTINIZ"

Verdiği cevap nedeniyle Yaman'ın hayranları tarafından 'Reklam yapmakla' suçlanan Soyder, bu sözleri kabul etmedi. Oyuncu, "3 yıldır cevap yetiştirdim kendisine, mahkemeye verdim. Ceza aldı, sustum. Ahali, ayakları tepemize baş yaptınız" dedi.

İLK DEFA BÖYLE BİR ŞEY DUYDUM"

Oyuncu yaptığı açıklamayla ünlü isimlerden de tepki topladı. Tuba Ünsal, "Karısını döven adamdan ne farkın kaldı. Zihniyet aynı" derken, Nilgün Belgün, "Kırk yıllık oyuncuyum ilk defa bunu duydum" paylaşımı yaptı. Belgün'ün yaptığı paylaşıma Behzat Uygur ise, "Biz hep Süheyl ile oynuyoruz" diyerek destek verdi.

 

 

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