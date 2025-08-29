Habertürk
        Haberler Magazin Selena Gomez, bekarlığa veda partisi düzenledi- Magazin haberleri

        Selena Gomez, bekarlığa veda partisi düzenledi

        Nişanlısı Benny Blanco ile Eylül ayında evlenecek olan Selena Gomez, arkadaşlarıyla kız kıza unutulmaz anlar geçirerek bekarlığa veda etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.08.2025 - 23:44 Güncelleme: 29.08.2025 - 23:44
        Bekarlığa veda partisi düzenledi
        Meksika asıllı ABD'li ünlü şarkıcı ve oyuncu Selena Gomez ile müzik yapımcısı Benny Blanco, 7 Aralık 2023 tarihinde ilişkilerini resmen duyurmuştu.

        Sosyal medyada paylaştıkları samimi karelerle mutluluklarını sık sık gözler önüne seren çift, geçtiğimiz Aralık ayında nişanlanmış ve şimdilerde evlilik hazırlıklarına hız vermişti.

        Eylül ayında nikah masasına oturmaları beklenen Gomez, bu önemli dönemeç öncesi bekarlığa veda partisi düzenledi.

        Arkadaşlarıyla birlikte Meksika’nın gözde tatil noktalarından Cabo San Lucas’ta kız kıza bir hafta sonu geçiren ünlü şarkıcı, villada eğlenceli anlara imza attı ve kutlamadan kareleri sosyal medyada takipçileriyle paylaştı.

        Kutlamanın bir bölümünde tekne gezisine de çıkan Gomez, keyifli anlarını takipçilerine aktardı.

        Aylar önce sağlık sorunları nedeniyle çocuk sahibi olamayacağını açıklayan Selena Gomez’in bu kutlama anları, sosyal medyada büyük ilgi gördü ve hayranlarının beğenisini topladı.

        Fotoğraflar: Instagram

        #Selena Gomez
        #Benny Blanco
