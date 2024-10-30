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        Haberler Dünyadan Selena Gomez, gece kıyafetleri içinde ABD başkanlık seçimi için oy kullandı - Magazin haberleri

        Selena Gomez, gece kıyafetleri içinde oy kullandı

        ABD başkanlık seçimi için 5 Kasım öncesi erken oy kullanan seçmenlerden biri de ünlü oyuncu ve şarkıcı Selena Gomez oldu. Gomez, en şık haliyle oy vermeyi tercih etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.10.2024 - 10:30 Güncelleme: 30.10.2024 - 10:33
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        ABD'de 5 Kasım'da yapılacak 60'ıncı başkanlık seçimleri için geri sayım sürerken, milyonlarca ABD'li seçmen, posta yoluyla ya da sandıklarda erken oy verme hakkını kullanıyor.

        O seçmenlerden biri de ünlü şarkıcı ve oyuncu Selena Gomez oldu. 32 yaşındaki Gomez, önceki gün oy kullandı ve o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

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        Selena Gomez, seçmen zarfını Los Angeles'ta bir posta kutusuna atarken kırmızı straplez elbisesiyle dikkat çekti.

        Ünlü yıldız daha sonra, elindeki çantanın üzerine "Oy Kullandım" (I Voted) yazan etiketi yapıştırdığını da gösterdi.

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        Oy kullanırken neden şık bir kıyafetle olduğu merak edilen Selena Gomez, daha sonra 'Waverly Büyücüleri ve Ötesi' (Wizards Beyond Waverly Place) adlı dizinin galasında da aynı kıyafetle görüldü.

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        Dizide 'Alex Russo' karakterini canlandıran Selena Gomez'in, gala öncesi oy kullanma işlemini tamamladığı anlaşıldı.

        #Selena Gomez
        #ABD seçimi
        #ABD başkanlık seçimi
        #oy kullanma
        #abd oy kullanma
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