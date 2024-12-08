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        Haberler Dünyadan Selena Gomez oyunculuğuna yönelik eleştiriye yanıt verdi - magazin haberleri

        Selena Gomez oyunculuğuna yönelik eleştiriye yanıt verdi

        Selena Gomez, Cannes'da En İyi Kadın Oyuncu ödülünü aldığı 'Emilia Perez' filmindeki performansına yönelik eleştiriye yanıt verdi: Elimden geleni yaptığım için üzgünüm

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.12.2024 - 15:48 Güncelleme: 08.12.2024 - 16:11
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        "Elimden geleni yaptığım için üzgünüm"
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        Selena Gomez, başrol arkadaşlarıyla birlikte Cannes'da En İyi Kadın Oyuncu ödülünü paylaştığı 'Emilia Perez' filmindeki performansına gelen eleştiriye yanıt verdi.

        Oyuncu Eugenio Derbez, katıldığı bir podcast yayınında Gomez'in performansını "affedilmez" olarak nitelendirdi. Eleştirinin odak noktası oyuncunun filmdeki İspanyolcasıydı. Gomez, filmde akıcı olmasa da İspanyolca konuşuyordu.

        Derbez, yetersizliğine rağmen Gomez'in performansının takdir edildiğini görünce kafasının karıştığını söyledi.

        Derbez, "İspanyolca konuşmuyorlarmış gibi hissediyorum. İspanyolca altyazılı bir Rus filmi veya bir Alman filmi izlediğinizde olduğu gibi” dedi.

        Röportajdan bir kesit TikTok'ta paylaşılınca Gomez, yanıt verme ihtiyacı hissetti.

        Goez, "Bana verilen sürede elimden gelenin en iyisini yaptığım için üzgünüm. Bu filme ne kadar emek ve yüreğimi verdiğimi düşünerek kötülemeyin" dedi.

        Gomez, Jacques Audiard'ın polisiye müzikali 'Emilia Perez'de Zoe Saldana, Karla Sofia Gascón ve Adriana Paz ile birlikte 77. Cannes Film Festivali'nde 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülünü paylaştı.

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