Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerTelevizyon
ABONE OL

Selim Koçovalı, Çağatay Erdenet'in tuzağına düştü!

SHOW TV’de ekrana gelen, Ay Yapım imzalı fenomen dizi Çukur'un dün akşam yayınlanan bölümünde yaşanan çarpıcı gelişmeler izleyenleri ekran başına kilitledi. Çağatay Erdenet, Çukur'un tapularıyla Cumali'yi köşeye sıkıştırırken, diğer taraftan da hedefine aldığı Selim için harekete geçti. Cumali, Yamaç ve Çukurlular sayesinde kurtulmayı başardı ancak Selim, Çağatay'ın tuzağına düştü

Selim Koçovalı, Çağatay Erdenet'in tuzağına düştü!
HABERTURK.COM

Pazartesi akşamlarına damga vuran Çukur’un dün akşam ekrana gelen bölümünde Selim, Cemil ile birlikte yola çıkarak Çukur'dan ayrılmayı planlarken finalde karşılaştığı manzara herkesi şoke etti. Çağatay'ın, Cemil'i kullanarak Selim'i tuzağa düşürdüğü finalde korku dolu anlar yaşandı. Yapacağı hamle ise şimdiden büyük merak konusu oldu.

SOSYAL MEDYA #PORTAKALKİMDE DEDİ!

Çukur, dün akşam yayınlanan yeni bölümüyle ABC1 20+'da 7.01 izlenme oranı (rating),13.90 izlenme payı (share),AB'de 5.88 izlenme oranı (rating),12.40 izlenme payı (share),Total’de 7.93 izlenme oranı (rating),16.18 izlenme payı (share) elde etti. Bölüm etiketi #portakalkimde ise Twitter Türkiye'de 11 saat 15 dakika TT listesinde kaldı.

YAMAÇ VE CUMALİ'NİN DUYGUSAL ANLARI!

Çukur'un tapularını ele geçirerek Cumali'yi büyük bir çıkmaza sokan Çağatay, Ogeday'ın öldüğünü zannederken Yamaç'ın oyununa geldi. Yamaç, Çağatay'ın suikast planına engel olarak Ogeday'ın hayatını kurtardı. Tapular için kendini çaresiz ve suçlu hisseden Cumali, Ogeday'ı kurtardıktan sonra Yamaç ile gerçek ve içten bir yüzleşme yaşadı.

"Babama niye sıktın?" sorusu üzerine Yamaç'ın söyledikleri herkesi derinden etkilerken, yüreklere dokunan bu yüzleşmeden sonra Cumali, kardeşine uzun uzun sarıldı. İkili, herkesi etkileyen bu duygusal anlarda gözyaşlarına hakim olamadı.

"Babama niye sıktın bebe?"

ÇUKUR, CUMALİ'Yİ KURTARDI!

Cumali'nin Çağatay'a tapuları kaptırdığını öğrenen Yamaç, onları geri almak için bir çözüm yolu ararken Çağatay, Cumali'ye tapuları o öldüğünde kardeşine vereceğini söyledi. Cumali, Çukur için kendi canını feda etmeye hazırdı. Yamaç ise Ogeday'ın hayatını kurtarmasına karşılık Süreyya'dan tapuları almasını istedi. Yamaç'ın bu hamlesi, Süreyya ve Seren ile sürpriz bir iş birliğine yol açtı. Yamaç, tapuları geri almayı başardı ancak her şeyden habersiz olan Cumali, ölümüne doğru yola çıktı. Cengiz'i arayıp teslim olan Cumali, Erdenetler'in çiftliğine geldiğinde Cengiz'in adamlarının saldırısına uğradı. Tam bu anlarda Yamaç ve Çukurlular, Cumali'yi kurtardı.

Çukur, Cumali'nin yanında;

ÇUKUR’UN YENİ BÖLÜMÜNDEN İLK SAHNE YAYINLANDI!

Çukur’un merakla beklenen yeni bölümünden ilk sahne yayınlandı. Efsun'un Yamaç'ı uyarmak için geldiği sahnede Yamaç, abisinin öldüğünü söyleyerek herkesi şoke ediyor. Cengiz'e ve Çağatay'a açıkça tehdit mesajı göndererek "Yamaç Koçovalı geliyor de, saklansınlar!" diyen Yamaç'ın neler yapacağı merakla bekleniyor.

İşte "Çukur"un 4. Sezon 14. Bölümünden İlk Sahne;

Çukur’un merakla beklenen yeni bölümü Pazartesi akşamı saat 20.00’de Show TV'de!

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Zahide Yetiş'le Gelin Görün neden yok, bitti mi? 1 Aralık Kanal D yayın akışı
TELEVİZYONZahide Yetiş'le Gelin Görün neden yok?
Çukur 105. bölüm tek parça izle
TELEVİZYONÇukur 105. bölüm tek parça izle
MasterChef Uğur neden elendi? MasterChef Uğur olayı nedir? İşte MasterChef Uğur diskalifiye nedeni
TELEVİZYONMasterChef Uğur neden elendi?
30 Kasım Pazartesi Reyting sonuçları açıklandı! Dizi reyting sonuçlarında kim birinci oldu?
TELEVİZYON30 Kasım reyting sonuçları
30 Kasım MasterChef Türkiye kaptanlık oyununu kim kazandı? Kaptanlık düellosunu kim aldı?
TELEVİZYONMasterChef kaptanlık oyununu kim aldı?
Yasak Elma 88. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yasak Elma 87. bölüm
TELEVİZYONŞahika yine iş başında
Çukur 106. bölüm ilk sahne izle - Çukur 105. son bölüm tek parça izle
TELEVİZYONÇukur 106. bölüm ilk sahne izle...
Alev Alev 5. yeni bölüm 2. fragman yayınlandı! Alev Alev fragman izle
TELEVİZYON"Ben istersem ölürsün, ben istersem özgürsün!"
Uyanış Büyük Selçuklu 11. yeni bölüm ilk sahne izle - Selçuklu dizisi 10. son bölüm...
TELEVİZYONUyanış Büyük Selçuklu 11. yeni bölüm...
Ramo 23. yeni bölüm fragmanı izle - Ramo 22. son bölüm tek parça izle
TELEVİZYONRamo 23. yeni bölüm fragmanı!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X