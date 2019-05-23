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Selim Kotil kimdir? BTP İstanbul adayı Selim Kotil'den seçim açıklaması

Selim Kotil kimdir, kaç yaşında ve nereli? soruları vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. 23 Haziran'da yenilenecek olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine 1 ay kala Büyük Türkiye Partisi (BTP) adayı Selim Kotil yarışa katılmayacağını açıkladı. İşte Selim Kotil'in hayatı ve kariyerine dair önemli satır başları...

Selim Kotil

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) 2019 yerel seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak Selim Kotil'i aday gösterilmişti. BTP'nde aktif olarak da Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Selim Kotil'in hayatı ve kariyeri büyük merak konusu oldu. Peki, Selim Kotil kimdir, kaç yaşında ve nerelidir? 

SELİM KOTİL KİMDİR?

25 Şubat 1970 yılında İstanbul’da doğan Selim Kotil aslen Rizelidir. İstanbul Atatürk Fen Lisesi’ni Türkiye derecesi ile kazanan Kotil, lise yıllarında fizik ve matematik olimpiyat takımlarının başında yer aldı. Yine derece yaparak Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Fakültesi’ni bitirdikten sonra ikinci üniversite olarak iktisat fakültesinden mezun oldu.

Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selim Kotil, aynı zamanda eski İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Aytekin Kotil’in de yeğenidir. İyi derecede İngilizce bilen Kotil, evli ve 4 çocuk babasıdır.

Selim Kotil, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde BTP'den İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı oldu.

 

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