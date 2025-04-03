Selim ölümden döndü! Olay, İstanbul'da meydana geldi. İstanbul Beyoğlu'ndaki bir apartmanın ikinci katı gece saatlerinde kurşunlandı. Mermilerin delip geçtiği camın hemen ardında 11 yaşındaki çocuğun odası vardı. O gün tesadüfen salonda uyuyan Selim, mucize eseri yara almadı. Saldırının sır perdesi ise henüz aralanmadı.

Habertürk Giriş: 03.04.2025 - 21:30 Güncelleme: 03.04.2025 - 21:30 facebook

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