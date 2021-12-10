'NE KADAR PARA KAZANDIĞIMI BİLMİYORUM'



Ciğerci daha önce Habertürk'e verdiği röportajda şunları söylemişti:



Hedefimiz dünya markası olmak. Ben öldükten sonra da adımın yaşamasını istiyorum. Bir kozmetik markasından ortalık teklifi geldi ama kabul etmedim, sadece kendi ismimle yürümek istiyorum. 'Ben oldum!' demiyorum, 'ben oldum' dediğim gün, öldüğüm gündür. Daha çok yolum var... Güzellik salonlarında 260, kendi şirketimde de 230 çalışanımız bulunuyor. Toplamda ise 490 çalışanımız var. 20 tane de franchising verdim. Çalışanların yüzde 85'i kadın. Ne kadar kazandığımı bilmiyorum, ülkeme vergimi vereyim o önemli. Bu yıl 8 milyon TL vergi verdiysem seneye de inşallah 12 milyon TL veririm.