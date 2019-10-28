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HaberlerMagazinSelin Ciğerci ile Gökhan Çıra'nın düğününe saatler kaldı! Demet Akalın düğüne katılacak mı?

Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra'nın düğününe saatler kaldı

Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra bu akşam evleniyor. Çıra, düğüne saatler kala Ciğerci'yi evinden almaya davul zurna eşliğinde gitti

Selin Ciğerci - Gökhan Çıra

Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci ile futbolcu Gökhan Çıra yaklaşık 2 yıldır aşk yaşıyor. 

Çift, bu akşam Beşiktaş'ta bulunan lüks bir otelde düzenlenecek olan düğün töreniyle dünya evine girecek. Düğüne saatler kala Gökhan Çıra örf ve adetlere uygun olarak Selin Ciğerci'yi baba evinden almaya davul zurna ile gitti. 

Sade ve düz bir gelinlik giydiği görülen Ciğerci'ye babası evden çıkmadan önce altın kemer taktı. Ciğerci ile müstakbel eşi Gökhan Çıra gelin alma töreninde evlerinin kapısının önünde karşılıklı oynadı.  Bu anlar sosyal medyada paylaşıldı.

DEMET AKALIN DÜĞÜNE KATILACAK MI?

Geçtiğimiz günlerde yaptığı kına gecesinde yakın arkadaşı Demet Akalın da Selin Ciğerci'yi yalnız bırakmamıştı.  Geceden kareleri sosyal medya hesabı üzerinden paylaşan Akalın, gece sonunda Selin Ciğerci’nin 250 bin TL karşılığında organizasyon şirketiyle anlaştığını öğrenince şok olmuştu. 

Evine gider gitmez Ciğerci ile yer aldıkları kareleri sosyal medya hesabından kaldıran ünlü şarkıcının bu akşam düzenlenecek olan düğün törenine katılıp katılmayacağı ise merak konusu oldu. 

 

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