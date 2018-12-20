Yalnız başına geldiği alışveriş merkezinde uzun süre alışveriş yaparak keyifli vakit geçiren Selin Demiratar, gazetecilere poz verdikten sonra onlar ile ayaküstü sohbet etmeyi de ihmal etmedi.

Gazeteciler ile sohbet eden Demiratar, "Yeni yıl yaklaşıyor bende hem kendim hem de yakınlarıma yeni yıl hediyelerini almaya geldim. Sizin de yeni yılınız şimdiden kutlu olsun." dedi. Akşam saatlerinde alışveriş merkezine gelen başarılı oyuncu uzun süre alışveriş yaptı.

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