        Selin Denizli'nin yeni aşkı komedyen - Magazin haberleri

        Selin Denizli'nin yeni aşkı komedyen

        Teknik direktör Mustafa Denizli'nin kızı Selin Denizli, komedyen Berkan Aytekin ile yeni bir aşka yelken açtı

        Giriş: 04.02.2026 - 12:43 Güncelleme: 04.02.2026 - 12:43
        Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; 2024'te 13 yıllık eşi Abdullah Burnaz ile boşanan Mustafa Denizli'nin kızı Selin Denizli, bir davete sevgilisi komedyen Berkan Aytekin ile birlikte katıldı.

        Sevgililer, ÇABA (Çağdaş Ve Bağımsız Yardımlaşma) Derneği'nin bağış gecesine destek oldu. İlk kez basına poz veren çiftin mutlulukları ise yüzlerinden okundu.

        Selin Denizli'nin, Abdullah Burnaz ile evliliğinden 13 yaşında Cem ve 7 yaşında Kerem Ege isimli iki çocuğu bulunuyor.

