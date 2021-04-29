"GERİ DÖNÜŞLER ÇOK GÜZEL OLDU"

Yeni diziyle ekranlara dönen Selin Şekerci, ilk defa dijital bir platforma iş yapmış olmanın deneyimini ise şu sözlerle anlattı:

Ana akıma iş yapmaktan çok daha keyifliydi kesinlikle. Hani 'Sabah olsa da sete gitsem' diye düşündürtüyordu ve sete gitmeyi özletiyordu bana. Ana akımda buna fırsatımızın bile olmadığı bir tempo oluyor ne yazık ki. Set gecenin üçünde bitiyor, sabahın yedisinde yeniden set oluyordu ana akıma yaptığımız işlerde.

Bunun yanında insanlardan aldığımız geri dönüşler de çok güzel oldu. 'Böyle bir şey izlemeye ihtiyacımız vardı' diyorlar mesela. En kıymetli yorum da bu oluyor. Sonuçta bizim işimiz insan hikayesi her şeyiyle. Hem günahıyla, hem sevabıyla... İnsanlar da bunu özlemiş, onu görüyorum gelen geri dönüşlerden...