Sema Şimşek: Ben 13, oğlum 14...

Oğlunun fotoğrafıyla kendi çocukluk pozunu kıyaslayan 46 yaşındaki Şimşek'in, Rüzgar ile benzerliği dikkat çekti. Ünlü isim, paylaşımına "İki elimin parmaklarını geçmeyecek kadar az olan çocukluk fotoğrafımla da kıyaslama yapmayayım mı yani? Sema yaş 13, Rüzgar yaş 14... Bence ortaya karışık ama burada kesin ben!" notunu düştü.