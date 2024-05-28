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        Haberler Magazin Semicenk'e 'playback' tepkisi - Magazin haberleri

        Semicenk'e playback tepkisi

        Semicenk adıyla tanınan şarkıcı Cenk Baş, sahne aldığı mekânda seyircilerle 'playback' tartışması yaşadı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.05.2024 - 18:05 Güncelleme: 28.05.2024 - 18:05
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        Seyirciyle tartıştı
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        Semicenk, geçtiğimiz pazar günü Bursa'daki bir mekânda sahne aldı. Bazı seyirciler, Semicenk'in playback yapmasına tepki göstererek, canlı performans beklediklerini söyledi.

        Bu eleştiriler üzerine 25 yaşındaki Semicenk; "Satın aldığınız bilette 'Canlı söyleyecek' diye bir bilgi var mıydı? Buranın konseptinin farkında olmalıydınız. Ben de emir eliyim. 20 yıldır müzikle uğraşıyorum, emek veriyorum bu işe. Bana sunulan şartlar dahilinde elimden gelen bu" şeklinde yanıt verdi.

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        #Semicenk
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