Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol İtalya Semih Kılıçsoy: İtalya Ligi, Türkiye Ligi'nden farklı - Futbol Haberleri

        Semih Kılıçsoy: İtalya Ligi, Türkiye Ligi'nden farklı

        Beşiktaş'tan İtalyan ekibine kiralanan genç futbolcu Semih Kılıçsoy, Pisa'ya ttığı golün ardından yaptığı açıklamada Türkiye Ligi ile İtalya Ligi'ni kıyasladı. Kılıçsoy, "İtalya Ligi, Türkiye Ligi'nden farklı" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.12.2025 - 14:20 Güncelleme: 22.12.2025 - 14:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        "İtalya Ligi, Türkiye Ligi'nden farklı"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Cagliari'de kiralık olarak top koşturan Semih Kılıçsoy, Pisa maçında fileleri havalandırarak İtalya Serie A'daki ilk golünü attı.

        20 yaşındaki oyuncu, Pisa maçının ardından değerlendirmelerde bulundu.

        20 yaşındaki futbolcu, "Burada oynanan futbol, Türkiye'den çok farklı. Sahada, maçlarda ve antrenmanlarda elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım ve bence gelişim kaydettim." dedi.

        "SAHADA İYİ HİSSETTİM"

        Cagliari'de Pisa maçıyla birlikte yedinci kez ilk 11'de sahaya çıkan Semih Kılıçsoy, "Çok heyecanlıydım ama zihinsel ve fiziksel olarak buna hazırdım. Sahada kendimi iyi hissettiğimi düşünüyorum." dedi.

        REKLAM

        Takım arkadaşlarından ve taraftarlardan destek gören Semih, bu destekle ilgili, "Burada kendimi çok iyi hissediyorum. Takımda bir aile gibiyiz. Bana karşı kardeş gibi davranıyorlar." dedi.

        "BENİM İÇİN ZORDU"

        Türkiye'deki futbolun İtalya'daN farklı olduğunun altını çizen genç futbolcu, "Sahada boşluk bulmak benim için daha zordu ama oynadığım maçlarda geliştiğimi düşünüyorum." diye konuştu.

        DİL SORUNU

        İtalyanca öğrenmeye de çalıştığını söyleyen Semih Kılıçsoy, "Takımla şimdilik İngilizce konuşuyorum." sözlerini sarf etti.

        Semih, Pisa maçındaki golü için, "Topun ağlara giderken çıkardığı ses, taraftarın sevinci tarif edilemez. Golümü birçok kez izleyeceğim." dedi.

        Beşiktaş'tan Cagliari'ye satın alma opsiyonuyla kiralanan Semih Kılıçsoy, İtalyan ekibinde toplamda ise 10 maçta süre buldu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        'Bıçak parası' soruşturmasında tutuklandı... Profesörden savunma!
        'Bıçak parası' soruşturmasında tutuklandı... Profesörden savunma!
        22 bıçak darbesiyle öldürdü! Akıl dışı savunma!
        22 bıçak darbesiyle öldürdü! Akıl dışı savunma!
        Yusuf Güney gözaltına alındı
        Yusuf Güney gözaltına alındı
        Ortaokul öğrencisi okul müdürünü vurdu!
        Ortaokul öğrencisi okul müdürünü vurdu!
        Kadıköy'de kupa derbisi!
        Kadıköy'de kupa derbisi!
        Güllü’nün soruşturmasında dikkat çeken detay... Böyle soruşturma görülmedi!
        Güllü’nün soruşturmasında dikkat çeken detay... Böyle soruşturma görülmedi!
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Suriye'ye kritik ziyaret
        Suriye'ye kritik ziyaret
        Belediye meclis üyesinin aracına saldırdı!
        Belediye meclis üyesinin aracına saldırdı!
        Fenerbahçe'de transfer mesaisi!
        Fenerbahçe'de transfer mesaisi!
        Arktik'in ucundaki köy: Teriberka
        Arktik'in ucundaki köy: Teriberka
        "Skor daha farklı olabilirdi!"
        "Skor daha farklı olabilirdi!"
        Gülhan altınları için öldürülmüş!
        Gülhan altınları için öldürülmüş!
        Fas’tan Beşiktaş'a midesinde getirdi! Tam 3 bin kilometre!
        Fas’tan Beşiktaş'a midesinde getirdi! Tam 3 bin kilometre!
        Paris dönüşünde yakalandılar
        Paris dönüşünde yakalandılar
        23 yaşında hayattan kopardılar!
        23 yaşında hayattan kopardılar!
        Altında yeni rekor
        Altında yeni rekor
        Moskova'da araç patladı, Rus general öldü
        Moskova'da araç patladı, Rus general öldü
        Galatasaray'ın hedefi 6 numara!
        Galatasaray'ın hedefi 6 numara!
        Otomotiv sanayisinde Avrupa alarmı
        Otomotiv sanayisinde Avrupa alarmı