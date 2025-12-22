Semih Kılıçsoy: İtalya Ligi, Türkiye Ligi'nden farklı

Cagliari'de kiralık olarak top koşturan Semih Kılıçsoy, Pisa maçında fileleri havalandırarak İtalya Serie A'daki ilk golünü attı.

20 yaşındaki oyuncu, Pisa maçının ardından değerlendirmelerde bulundu.

20 yaşındaki futbolcu, "Burada oynanan futbol, Türkiye'den çok farklı. Sahada, maçlarda ve antrenmanlarda elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım ve bence gelişim kaydettim." dedi.

"SAHADA İYİ HİSSETTİM"

Cagliari'de Pisa maçıyla birlikte yedinci kez ilk 11'de sahaya çıkan Semih Kılıçsoy, "Çok heyecanlıydım ama zihinsel ve fiziksel olarak buna hazırdım. Sahada kendimi iyi hissettiğimi düşünüyorum." dedi.

Takım arkadaşlarından ve taraftarlardan destek gören Semih, bu destekle ilgili, "Burada kendimi çok iyi hissediyorum. Takımda bir aile gibiyiz. Bana karşı kardeş gibi davranıyorlar." dedi.

"BENİM İÇİN ZORDU"

Türkiye'deki futbolun İtalya'daN farklı olduğunun altını çizen genç futbolcu, "Sahada boşluk bulmak benim için daha zordu ama oynadığım maçlarda geliştiğimi düşünüyorum." diye konuştu.