Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Semih Kılıçsoy, siftahı Avrupa'da yaptı! - Beşiktaş Haberleri

        Semih Kılıçsoy, siftahı Avrupa'da yaptı!

        Beşiktaş'ın genç futbolcusu Semih Kılıçsoy, bu sezon tüm kulvarlardaki ilk golünü Malmö ağlarına attı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2024 - 20:45 Güncelleme: 06.11.2024 - 20:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Semih Kılıçsoy, siftahı Avrupa'da yaptı!
        ABONE OL
        ABONE OL

        UEFA Avrupa Ligi 4. haftasında Beşiktaş, evinde İsveç temsilcisi Malmö’yü 2-1 mağlup etti. Siyah-beyazlıların gollerini 76. dakikada Ernest Muçi ve 85. dakikada Semih Kılıçsoy kaydetti.

        Semih, böylelikle bu sezon ilk kez gol sevinci yaşamış oldu. UEFA Avrupa Ligi elemeleri ve lig aşamasında 5, Süper Lig’de 9 kez top koşturan 19 yaşındaki oyuncu, sezon başında Galatasaray’a karşı elde edilen Süper Kupa zaferinde de 68 dakika sahada kalmıştı.

        Semih Kılıçsoy'un, ayrıca Trendyol Süper Lig'de 4 de asisti bulunuyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kartal, Avrupa'da 2 golle uçtu!
        Kartal, Avrupa'da 2 golle uçtu!
        ABD borsalarında Trump coşkusu
        ABD borsalarında Trump coşkusu
        Salıncak eyaletleri Trump salladı
        Salıncak eyaletleri Trump salladı
        6 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        6 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        Trump, borsayı nasıl etkileyecek?
        Trump, borsayı nasıl etkileyecek?
        Trump ikinci kez kadın rakibini yendi
        Trump ikinci kez kadın rakibini yendi
        Trump: ABD'nin altın çağı olacak
        Trump: ABD'nin altın çağı olacak
        First Lady'ye zafer öpücüğü
        First Lady'ye zafer öpücüğü
        Narin cinayeti davası başlıyor!
        Narin cinayeti davası başlıyor!
        "Tek büyük hedef San Mames'te final!"
        "Tek büyük hedef San Mames'te final!"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dostum Trump'ı tebrik ederim
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dostum Trump'ı tebrik ederim
        Trump ile birlikte kazanan ünlüler
        Trump ile birlikte kazanan ünlüler
        Trump'lı dönemde ABD ekonomisini neler bekliyor?
        Trump'lı dönemde ABD ekonomisini neler bekliyor?
        İşte Trump'a seçimi kazandıran 10 grafik
        İşte Trump'a seçimi kazandıran 10 grafik
        ABD seçiminin yıldızı oldu
        ABD seçiminin yıldızı oldu
        Dünyadan Trump'a tebrik mesajları
        Dünyadan Trump'a tebrik mesajları
        Acemoğlu: Trump 2.0 büyük belirsizlik
        Acemoğlu: Trump 2.0 büyük belirsizlik
        Trafik sigortasında yüzde 5 sorunu
        Trafik sigortasında yüzde 5 sorunu
        Vefat haberini yalanladı
        Vefat haberini yalanladı
        "Yeter ki kendi kalemize gol atmayalım"
        "Yeter ki kendi kalemize gol atmayalım"