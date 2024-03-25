Semih Kılıçsoy'un menajerinden iddialara yanıt!

Murat Teber'in açıklamaları şöyle:

“Yaşanan süreçte özellikle sosyal medya üzerinden oyuncu-milli takım yetkililer-menajer ilişkisi ile ilgili gerçekdışı yorum ve değerlendirmelerin yapıldığını üzülerek izliyoruz. Temsilcisi okuduğumuz oyuncumuza bu yönde herhangi telkin veya yönlendirme olmamıştır. Milli Takımlar hepimizin milli takımı olup, bu tür asılsız ifade ve yakıştırmalar Milli Takımımıza ve yöneticilerine haksız bir şekilde zarar vermekte olup, menajer ilişkisi ile ilgili tüm yorum ve değerlendirmelere itibar edilmemesi önemlidir. Milli Takımlarımızı ve evlatlarımız keyifle izleyelim, onlara başarılar dileyelim.”