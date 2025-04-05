Semt 77 Yalovaspor: 81 - Galatasaray: 88 | MAÇ SONUCU
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında Galatasaray, deplasmanda Semt 77 Yalovaspor'u 88-81 yendi.
Galatasaray, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında konuk olduğu Semt 77 Yalovaspor'u 88-81 mağlup etti.
Salon: 90. Yıl
Hakemler: Kerem Baki, Alper Altuğ Köselerli, Batuhan Söylemezoğlu
Semt 77 Yalovaspor: Nichols 19, Sherfield 26, Ege Özçelik 9, Krampelj 5, Griffin 4, McConico 5, Peterka, Johnson 10, Yiğit Onan 3, Kadir Bayram
Galatasaray: Izundu 10, Palmer 11, Wallace 3, Göksenin Köksal, Sadık Emir Kabaca 5, Young 5, Cummings 25, Blumbergs 9, Samet Geyik 2, Buğrahan Tuncer 14, Gray 4
1. Periyot: 17-13
Devre: 38-29
3. Periyot: 59-58
4. Periyot: 81-88