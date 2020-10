AA

SemtPati açıklamasına göre, projenin pilot uygulaması Göktürk Merkez Mahallesi'nde oluşturulan Gönüllü İnisiyatifi ile yapıldı. SemtPati'nin kademeli olarak İstanbul'un tüm mahallelerinde yaygınlaşmasını hedefleyen sürece ilişkin protokol, İstanbul Planlama Ajansı'nda düzenlenen törenle imzalandı.

Sokak hayvanlarına yönelik katılımcı, kapsayıcı ve veri temelli bir çözüm sunan SemtPati projesinin mobil uygulaması sayesinde gönüllü hayvanseverler, mahalle mahalle tüm şehrin sokak köpeği haritalandırmasının yapılmasını sağlayacak. Uygulama ile sokak köpeklerinin sağlık ve bakım ihtiyaçlarının etkin bir şekilde yönetilmesi ve yerel yönetimlerin sokak hayvanlarına yönelik veriye dayalı karar alması desteklenecek. Sokak hayvanlarına yönelik katılımcı, kapsayıcı ve veri temelli bir çözüm sunan SemtPati projesinin mobil uygulaması sayesinde gönüllü hayvanseverler, mahalle mahalle tüm şehrin sokak köpeği haritalandırmasının yapılmasını sağlayacak. Uygulama ile sokak köpeklerinin sağlık ve bakım ihtiyaçlarının etkin bir şekilde yönetilmesi ve yerel yönetimlerin sokak hayvanlarına yönelik veriye dayalı karar alması desteklenecek.

"NEDEN SOKAKTA YAŞAYAN HER KÖPEĞİN ONU SEVEN BİR AİLESİ YOKTU?"

İş insanı ve hayvansever İpek Kıraç konuyla ilgili şunları kaydetti:

"Hepimiz her gün görüyoruz. Evsiz, sevgisiz, susuz, yemeksiz olsalar da, bizlere güvenleri kalmamış olsa da, yine de bir umut ile avuçlarımızın ve gözlerimizin içlerine bakıyorlar. Projemizi bugün sizlere nasıl anlatsam diye düşünürken, çok sevdiğim birisi bana 'hikayesi ne?' diye sordu. İlk önce 'hayvan sevgisi' diye geçiştirebilir miyim diye denedim ama olmadı. 'Nasıl başladı, hikayesi ne?' diye tekrar sorunca fark ettim ki haklıydı, bir başlangıcı vardı. Bu başlangıç 1, 3, 5 derken, günlük beslediğim ve bakımını üstlendiğim köpek sayısı 18'i bulunca ve arabamdaki torbalar dolusu mama nedeniyle başka yer kalmayınca yaşadığım bir farkındalık anıydı. Ben elimden geleni yapıyordum ama fark ettim ki bireysel çabam artık yetmiyordu. Bu hevesi ve sevgiyi ise beni 13 yıl boyunca kendinden çok ve karşılıksız seven, bana sevmeyi ve dostluğu öğreten, tek mutluluğu yanımda olmak olan köpeğim Darwin aşıladı. Neden sokakta yaşayan her köpeğin onu seven bir ailesi yoktu? Hepimiz her gün görüyoruz. Evsiz, sevgisiz, susuz, yemeksiz olsalar da, bizlere güvenleri kalmamış olsa da, yine de bir umut ile avuçlarımızın ve gözlerimizin içlerine bakıyorlar. Onlar bizi görse de biz ne yazık ki çoğu zaman onlarla ilgilenmiyoruz ya da ilgilenemiyoruz. Ülke olarak çok zor bir dönemin içinden geçerken, ekonomi, sağlık, eğitim, aile, arkadaş, kardeş, komşu derken, çoğu zaman, yaşadığımız bu güzel şehrin her sokağını, köşesini paylaştığımız diğer paydaşlarımızı, dört ayaklı arkadaşlarımızı unutuyoruz. Biz bu eşi olmayan şehrimizde, Osmanlı döneminden beri süren bir 'sokak hayvanları ile bir arada yaşama kültürü'nden geliyoruz. Biz bu hayvanlar ile beraber yaşıyoruz. Öncelikle bunu kabul etmemiz ve bir zenginlik olarak görmemiz gerekiyor. Hem kendimizin hem onların huzuru için şehrimizin vazgeçilmez bir paydaşı olan sokak hayvanları ile ortak bir yaşam kültürü oluşturmak hedefi ile 2 sene önce yola çıkma kararı aldık."

"TÜM HAYVANSEVERLERİN DESTEĞİNİ BEKLİYORUZ"

İpek Kıraç, tüm projeleri akıllı şehir yaklaşımı ile "SemtPati" adında bir mobil uygulama üzerine inşa etmeye karar verdiklerini bildirdi.

Kıraç, devamla şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yola çıkarken çok az şey biliyorduk. Veri yoktu ve sahip olmamız gereken en hayati unsurdu. Nasıl toplarız diye düşündük. Tüm projemizi akıllı şehir yaklaşımı ile KoçSistem'le birlikte geliştirdiğimiz SemtPati adında bir mobil uygulama üzerine inşa etmeye karar verdik. Sokak hayvanlarını kayıt altına alarak ihtiyaçlarını tespit etmeyi ve yerel yönetimlerin veriye dayalı karar alma süreçlerini desteklemeyi hedefledik. Veri temelli SemtPati mobil uygulaması sayesinde İstanbul’daki sokak hayvanlarının mahalle bazında 'adedi, kim besliyor, ilaçlarını gerekiyorsa kim veriyor, o bölgedeki hangi veteriner yardım edebilir, kısırlaştırma, sahiplendirme ve aşılama gibi ihtiyaçları neler, fiziksel özellikleri, fotoğrafları' da dahil olmak üzere kayıtlarının tutulması mümkün olacak.

Tüm şehrimizin mahalle mahalle ‘sokak köpeği haritalandırması’ da bu sayede yapılabilecek. Yani komşularımızı, çok daha yakından ve iyi tanıyacağız. El birliği ile onların sorunlarını çözüp ihtiyaçlarına karşılık verebileceğiz. Elbette her teknolojik çözümün başarılı bir şekilde hayata geçebilmesi için insanı merkeze almamız gerektiğini düşündük ve pilot olarak belirlediğimiz Göktürk Merkez Mahallesi'nde ‘Gönüllü İnisiyatifi’ kurulmasını sağladık. Son olarak, SemtPati mobil uygulamasıyla mahallelerinde ortak yaşam kültürünü geliştirmeyi hedefleyen tüm hayvanseverlere ve yerel yönetimlere yol göstermek amacıyla ‘SemtPati Rehberi’ni hazırladık. Bu rehberden yararlanarak gönüllü hayvanseverler, mahallelerinde bir araya gelecek ve yerel yönetimlerle kurduğumuz etkin koordinasyon sayesinde sokak hayvanlarının ihtiyacı olan destek çemberini böylece oluşturacağız."

"KÖPEĞİM DARWIN KOLLARIMDA ÖLDÜ"

Birlikte yarattıkları bu proje ile dünyanın belki de en güzel şehri olan İstanbul'un, diğer dünya metropolleri arasında kendine özgü çeşitliliği ve kapsayıcılığıyla öne çıkacağına inandıklarını aktaran Kıraç, "Aktif yurttaşlık bilincinin de dikkate değer bir örneği olacak bu modeli önce İstanbul, ardından da tüm Türkiye çapında yaygınlaştırmayı umuyor, tüm hayvanseverlerin desteğini bekliyoruz. Sayın Başkanım, ülkemizdeki sokak hayvanları için milat olacak bu proje sizin sayenizde hayata geçecek. Verdiğiniz destek ve gösterdiğiniz samimi ilgi için tüm hayvanseverler adına tekrar teşekkür ediyorum. Köpeğim Darwin, biz bu projeye başladıktan iki hafta sonra kollarımda öldü. Ama ne mutlu ki koşulsuz verdiği o büyük sevgi, binlerce sokak hayvanının hayatına dokunabilecek." ifadelerini kullandı.

SemtPati Projesi kapsamında, akıllı şehir yaklaşımına uygun olarak teknoloji desteğiyle hayata geçirilen mobil uygulama sayesinde koordinasyon sağlanacak.

Mobil uygulama, mahallelerde sokak hayvanlarına yönelik gönüllü faaliyetler sürdüren hayvanseverlerin birbirinden haberdar olmalarını ve bir araya gelmelerini sağlıyor. Bu birliktelikle beraber mahallelerde oluşturulan Gönüllü İnisiyatifleri, gönüllülerin uygulama aracılığıyla eş güdümlü, koordine ve dolayısıyla çok daha verimli çalışmasına katkıda bulunmuş olacak.

SEMPATİ MOBİL UYGULAMASI SOKAK HAYVANLARIN DOSTU OLACAK

Yaşadıkları mahallelerde sokak köpeklerinin durum, konum ve ihtiyaçlarını halihazırda bilen gönüllülerden oluşan Gönüllü İnisiyatifi, uygulamanın yaratacağı çözümler için operasyonel gücü oluşturuyor. Bu gücü sahaya taşıyan gönüllüler, SemtPati uygulamasına kendi mahallelerindeki sokak köpeklerini fiziksel özellikleri, sağlık ve beslenme bilgileri, konumları ve fotoğrafları ile kaydederek mahalle mahalle tüm şehrin sokak köpeği haritalandırmasını yapacak. Oluşturulan bu veri tabanı, ilgili belediye tarafından saklanarak kontrol edilecek.

Uygulama ile sokak köpeklerine ilişkin kritik veriler takip edilebildiği için belediyelerin sokak köpeklerinin aşı ve kısırlaştırma gibi sorumlulukları altında bulunan konuları etkin bir şekilde yönetmeleri ve veriye dayalı kararlar almaları desteklenecek.

SemtPati mobil uygulaması, yaralanma, hastalık, terk edilme ve kaybolma gibi sokak köpekleri vakaları konusunda da veri temelli ve hızlı çözümler sunuyor. Mahalle sakinleri, karşılaştıkları vakaları, SemtPati mobil uygulamasındaki vaka bildirme özelliği sayesinde gönüllülere bildirebilecek. Vaka bildirimiyle birlikte o mahalledeki tüm gönüllülere bildirim gidiyor ve herhangi bir kayıtlı kullanıcı vakayı devralana kadar vaka açık kalıyor. Vakayı devralan gönüllü vaka durumunu gerektiğinde güncelleyerek diğer gönüllülerin süreçle ilgili bilgi edinmesini sağlayabiliyor. Bu sayede sokak köpeği vakalarında hızlı ve şeffaf çözümler üretilirken, birey temelli alınan aksiyonla belediyelerin veterinerlik hizmetlerinin verimli kullanımı sağlanacak.

SemtPati projesinin mobil uygulaması, Apple Store ve Google Play üzerinden akıllı telefonlara indirilebiliyor.