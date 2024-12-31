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        Haberler Bilgi Magazin Sen Ağlama İstanbul bu akşam var mı, yok mu, neden yok? Sen Ağlama İstanbul yeni bölüm ne zaman? 31 Aralık 2024 Star TV yayın akışı

        Sen Ağlama İstanbul bu akşam var mı, yok mu? Sen Ağlama İstanbul yeni bölüm ne zaman? 31 Aralık Star TV yayın akışı

        Star TV'nin yeni dizisi Sen Ağlama İstanbul, Salı akşamları yayınlanıyor. Başrollerini Aytaç Şaşmaz, Simay Barlas ve İsmail Hacıoğlu'nun paylaştığı dizi, İstanbul'da geçen ve imkânsız bir aşkı konu alıyor. Yılbaşı haftası dolayısıyla dizinin yeni bölümünün yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor. Bu sebeple ''Sen Ağlama İstanbul bu akşam var mı, yok mu, neden yok?'' soruları izleyiciler tarafından yanıt arıyor. Peki, Sen Ağlama İstanbul yeni bölüm ne zaman, bu akşam yayınlanacak mı? İşte, 31 Aralık 2024 Star TV yayın akışı…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.12.2024 - 12:58 Güncelleme: 31.12.2024 - 12:58
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        Star TV ekranında yayınlanan Sen Ağlama İstanbul dizisi, her Salı akşamı yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Dram türündeki dizinin 31 Aralık Salı akşamı 4. Bölümü ile ekranlara gelmesi bekleniyordu. Ancak dizinin yeni bölümü yayın akışında yer almadı. Haliyle dizinin sıkı takipçileri ‘’31 Aralık Star TV yayın akışı ile Sen Ağlama İstanbul bu akşam var mı, yok mu, neden yok?’’ sorularına yanıt aramaya başladı. Peki, Sen Ağlama İstanbul yeni bölüm ne zaman? İşte Sen Ağlama İstanbul 4. Bölüm tarihi…

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        SEN AĞLAMA İSTANBUL BU AKŞAM VAR MI, YOK MU, NEDEN YOK?

        31 Aralık Star TV yayın akışına göre Sen Ağlama İstanbul dizisi, bu akşam yeni bölümüyle ekranlara gelmeyecek.

        Yayın akışına göre, dizi saatinde Neşeli Hayat filmi izleyici karşısına çıkacak.

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        SEN AĞLAMA İSTANBUL YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

        Sen Ağlama İstanbul dizisinin 4. yeni bölümünün önümüzdeki hafta yani 7 Ocak Salı günü yayınlanması bekleniyor.

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        31 ARALIK 2024 SALI STAR TV YAYIN AKIŞI

        07:00 Güne Başlarken

        09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer

        13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

        16:15 Söz

        19:00 Star Haber

        20:00 Neşeli Hayat

        22:30 Alice Müzikali

        00:30 Alice Müzikali

        02:15 Neşeli Hayat

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        SEN AĞLAMA İSTANBUL 3. BÖLÜMDE NELER OLDU?

        Yeni bir hayat kurma hayaliyle birlikte kaçmaya karar veren Şehrazat ve Ferhat’ın gelecek planları Büyükbey tarafından bozguna uğratılır.

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        Soyunu devam ettirecek bir torun hasretiyle yanıp tutuşan Büyükbey, Şehrazat’ı ikna etmek için Ferhat’ın canını almakla onu tehdit eder.

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        Çıkış yolu kalmayan Şehrazat, Ferhat’ı kurtarmak adına bu evliliğe boyun eğmek zorunda kalır. İçi kan ağlayarak Ferhat’tan ayrılan Şehrazat ile Büyükbey’in emriyle Şirin’den boşanan Kubat için karar çoktan verilmiştir.

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        Herkesin kaderini belirleyecek olan düğün günü gelip çattığında, Ferhat ve Şirin bu izdivaçın gerçekleşmemesi için canları pahasına her şeyi göze almıştır.

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