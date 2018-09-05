Geçmişte para karşılığı satıldığı adamın zulmünden kaçıp Karadeniz'e sığınan Nefes'le, onu koruduğu için ailesinin büyük tepkisiyle karşılaşan Tahir'in imkansız aşkını anlatan Sen Anlat Karadeniz dizisinin yeni sezonu, izleyenleri tarafından heyecanla beklenmeye devam ediyor. Sezon finalinin ardından yeni dönemde neler olacağı merak edilen dizinin yeni sezon fragmanı paylaşıldı. Sen Anlat Karadeniz yeni sezon ne zaman başlıyor? 2. sezon fragmanı...

SEN ANLAT KARADENİZ YENİ SEZONU NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Sen Anlat Karadeniz yeni sezonuyla Eylül'de atv'de!

SEN ANLAT KARADENİZ DİZİSİNİN SEZON FİNALİNDE NE OLMUŞTU?

Karadeniz'e veda etme zamanı gelmiştir. Deli Tahir ruhundan, canından bağlı olduğu memleketine, Nefes ve Yiğit'le kalabilmek için hasret kalmaya razıdır. Nefes en başından beri bu fikre karşı çıksa da artık onun da yapabileceği bir şey kalmamıştır.

Ceylan ile Nefes'i kavuşturamayan yüreği buruk Tahir, Mustafa'nın, Vedat'ın oyunuyla hapse düştüğünü öğrendiğinde her şey arapsaçına döner. Bir yanda dağılma tehlikesiyle karşı karşıya olan, başsız kalmış Kaleliler diğer yandaysa Nefes ve Yiğit vardır. Tahir için tercih yapmak ölümden beterdir.

Bir yandan abisinin suçsuzluğunu ispatlamaya çalışırken diğer yandan kaçıp gittiğini düşündüğü Vedat, en tehlikeli haliyle yanı başındadır. Her şeyini kaybetmiş Vedat için tek bir savaş vardır; olanların suçlusu olarak gördüğü Tahir'in canını almak.

Deli Tahir ailesi ve sevdiği kadın arasında tercih yapabilecek midir? Tahir ve Nefes yanı başlarındaki Vedat tehlikesinden kurtulabilecekler midir? Yoksa Tahir ve Nefes'in sevda destanı, başladığı gibi Karadeniz'de mi son bulacaktır?

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