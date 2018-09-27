Sen Anlat Karadeniz 23. son bölümüyle ekranlardaydı. Sen Anlat Karadeniz'de yine heyecan üst sınırdaydı. Vedat'ın öldüğünü sanarak mutlu günler geçiren Nefes ve Tahir, Vedat'ın intikam için Asiye'yi kaçırmasıyla büyük bir şok yaşadı. Ancak bölümünün son sahnesinde görüldü ki Vedat'ın asıl intikam planı Asiye'yi kullanarak Tahir'i Mustafa'ya öldürtmek. Tahir, yengem için canım feda diyerek Mustafa'yı yüreklendiriyor ve Mustafa tetiği çekiyor! Dizinin yeni bölüm fragmanında ise Nefes de Vedat'ı vuruyor! İşte Sen Anlat Karadeniz 24. yeni bölüm fragmanı ve 23. son bölüm detayları...

SEN ANLAT KARADENİZ 24. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Sen Anlat Karadeniz 24. yeni bölüm fragmanında, Tahir'in öldüğünü düşünen Nefes, Vedat'ı vuruyor. Kalelilere ise kötü haber ulaşıyor ve herkes yıkılıyor.

SEN ANLAT KARADENİZ 24. YENİ BÖLÜM FRAGMANINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

SEN ANLAT KARADENİZ 23. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

"Karının ve doğmamış oğlunun hayatı için kardeşini öldürür müsün?"

Nefes ve Tahir, Vedat'ın varlığından habersiz en mutlu günlerini yaşarken, Vedat intikam peşindedir. Yiğit'in sünnet töreni için hazırlık yapılırken, törene katılmaya kararlı olan Vedat nasıl bir sürpriz hazırlıyor? Nefes özgürlüğünün tadını çıkarırken Dağdevirenler için durum farklıdır. Murat'a olan aşkı nedeniyle ev hapsinde tutulan Nazar, Vedat'ın yaşadığını Murat'a söylemek isterken sevdiğinin başına nasıl bir bela açacak? Asiye'yi kaçıran Vedat kardeşi kardeşle sınıyor. Yengesi ve yeğeni için hayatını ortaya koyan Tahir yolun sonuna mı geldi?

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