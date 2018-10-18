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Sen Anlat Karadeniz 27. yeni bölüm fragmanı: Yiğit bulunacak mı? Sen Anlat Karadeniz 26. son bölümde ne oldu?

Sen Anlat Karadeniz 26. son bölümüyle bu akşam ekranlara geldi. Sen Anlat Karadeniz'de Nefes hastanede can çekişirken Yiğit'in kaybolması ile işler iyice karıştı. Yeni bölüm fragmanında ise Nefes'in ayağa kalktığı görülüyor, ancak Yiğit hala kayıp. İşte Sen Anlat Karadeniz 26. son bölümde yaşananlar ve 27. yeni bölüm fragmanı

18.10.2018 - 00:32 | Güncelleme:

Sen Anlat Karadeniz 27. yeni bölüm fragmanı, dizinin bu akşam ekranlara gelen bölümünün ardından yayınlandı. Sen Anlat Karadeniz 27. yeni bölüm fragmanında Nefes2in kendine geldiği ve Yiğit'i sorduğu görülüyor. Tahir ise Yiğit'i arıyor. Sen Anlat Karadeniz 27. yeni bölüm fragmanı ve son bölümde yaşananlar haberimizde.

SEN ANLAT KARADENİZ 27. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

"Annenin sana ihtiyacı var Yiğit!"

SEN ANLAT KARADENİZ 26. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

"Sana söz mavi tüylü geyik, her şey çok güzel olacak!"

Vedat'ın kurşunu Tahir'in merhametsizliğinin bedeli olurken, Nefes can çekişiyor. Vedat demir parmaklıklar ardında duvarlara, Tahir Karadeniz'e Nefes diye ağlıyor. Nefes Tahir'in yakarışlarını duyup sevdiğine tekrar yol olacak mı? Bunca işkenceye rağmen hayata tutunmayı asla bırakmamış olan Nefes, bugüne kadar hep başkalarına nefes oldu. Şimdi kim ona nefes olacak, kim can verecek? Nefes yaşam savaşı verirken Yiğit annesinin zor durumda olduğunu hissetti. Anne ve oğlu birbirine bağlayan kuvvetli bağ Nefes'in hayatta kalmasını sağlarken, Yiğit için de aynı şey geçerli olacak mı? Ay Işığında Uluyan Kurt, Mavi Tüylü Geyik olmadan hayatta kalmayı başarabilecek mi?

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