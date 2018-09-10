Sen Anlat Karadeniz ne zaman başlıyor? Sen Anlat Karadeniz 2. sezon fragmanı
Sen Anlat Karadeniz yeni bölümüyle 2. sezonda da ekranlarda olacak. Geçen sezona hikayesi ve oyuncularıyla damga vuran Sen Anlat Karadeniz'de Tahir ölümle karşı karşıya gelmişti. Büyük bir heyecanla beklenen Sen Anlat Karadeniz ne zaman başlayacak?
10.09.2018 - 16:18 | Güncelleme:
Sen Anlat Karadeniz; İrem Helvacıoğlu, Ulaş Tuna Astepe, Mehmet Ali Nuroğlu, Sinan Tuzcu ve Öykü Gürman'ın oyunculuklarıyla izleyiciyi ekrana kilitleyen dizilerden biri oldu. Sen Anlat Karadeniz'in yeni bölümleri izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. Nefes ve Tahir'in zorluklarla dolu hayatını ve içine girdikleri aşk çıkmazını anlatan dizinin yeni sezonda ilk görüntülerin yer aldığı fragmanı yayınlandı. Peki, Sen Anlat Karadeniz ne zaman başlıyor?
Sen Anlat Karadeniz yeni sezonuyla Eylül'de ekranlarda olacak.
Ancak yayıncı kuruluş Sen Anlat Karadeniz'in yeni bölümlerinin ne zaman yayınlanacağına dair henüz kesin tarihi açıklamadı.
SEN ANLAT KARADENİZ SEZON FİNALİ
Karadeniz'e veda etme zamanı gelmiştir. Deli Tahir ruhundan, canından bağlı olduğu memleketine, Nefes ve Yiğit'le kalabilmek için hasret kalmaya razıdır. Nefes en başından beri bu fikre karşı çıksa da artık onun da yapabileceği bir şey kalmamıştır.
Ceylan ile Nefes'i kavuşturamayan yüreği buruk Tahir, Mustafa'nın, Vedat'ın oyunuyla hapse düştüğünü öğrendiğinde her şey arapsaçına döner. Bir yanda dağılma tehlikesiyle karşı karşıya olan, başsız kalmış Kaleliler diğer yandaysa Nefes ve Yiğit vardır. Tahir için tercih yapmak ölümden beterdir.
Bir yandan abisinin suçsuzluğunu ispatlamaya çalışırken diğer yandan kaçıp gittiğini düşündüğü Vedat, en tehlikeli haliyle yanı başındadır. Her şeyini kaybetmiş Vedat için tek bir savaş vardır; olanların suçlusu olarak gördüğü Tahir'in canını almak.
Deli Tahir ailesi ve sevdiği kadın arasında tercih yapabilecek midir? Tahir ve Nefes yanı başlarındaki Vedat tehlikesinden kurtulabilecekler midir? Yoksa Tahir ve Nefes'in sevda destanı, başladığı gibi Karadeniz'de mi son bulacaktır?
ERDAL CİNDORUK SEN ANLAT KARADENİZ'DE!
Yakın zaman önce yeni sezon çekimleri başlayan Sen Anlat Karadeniz’e usta oyuncu Erdal Cindoruk dahil oldu.
Çekimleri Karadeniz'de devam eden Sen Anlat Karadeniz dizisine Erdal Cindoruk dahil oldu. Yeni sezonda sürpriz bir karakter ile seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan Cindoruk, "Sen Anlat Karadeniz uzun süredir yakalanamayan reytingleri yakaladı ve yeni sezonunda ben diziye dahil oldum, dolayısıyla oldukça heyecanlıyım. Dizide yine tehlikeli bir adamı oynuyorum. Her ne kadar sektöre bu tip rollerle başladıysam da uzun süredir bir mafya babasını oynamamıştım. Bu sefer bilge, ne dediğini ne yaptığını bilen bir "mafya babasını" oynuyorum" dedi.
Sen Anlat Karadeniz, geçmişte para karşılığı satıldığı adamın zulmünden kaçıp çocuğuyla birlikte Karadeniz'e sığınan Nefes'le, onu koruduğu için ailesinin büyük tepkisiyle karşılaşan Tahir'in imkânsız aşkını anlatıyor. Heyecanla izlenen dizide Ulaş Tuna Astepe, İrem Helvacıoğlu, Mehmet Ali Nuroğlu, Sinan Tuzcu ve Öykü Gürman'ın yer aldığı geniş oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor.
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Sen Anlat Karadeniz ne zaman başlıyor? Sen Anlat Karadeniz 2. sezon fragmanı - Son Dakika Haberler/sen-anlat-karadeniz-ne-zaman-basliyor-sen-anlat-karadeniz-2-sezon-fragmani-21369762136976
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