Sen Anlat Karadeniz 22. yeni bölümüyle bu akşam yeni sezona başlangıç yapacak. Geçen sezonun en çok dikkat çeken dizilerinden biri olan Sen Anlat Karadeniz'de heyecan kaldığı yerden devam edecek. Sen Anlat Karadeniz'de Tahir denizin dibindeki ölüm kalım mücadelesini kazanırken, Vedat'ın öldüğü sanılacak. Oysa Vedat intikamını almak için geri gelecek. İşte Sen Anlat Karadeniz'e dair detaylar...

SEN ANLAT KARADENİZ SAAT KAÇTA, NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Sen Anlat Karadeniz verdiği sezon arasını bu akşam ekranlara gelecek 22. bölümüyle bitirecek. Sen anlat Karadeniz bu akşam saat 20.00'de ATV ekanlarında olacak.

SEN ANLAT KARADENİZ 22. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

"Daha yeni başlıyor!"

Tahir suyun altında yaşam savaşı verirken Nefes ise Vedat'la karşı karşıya kalır. Gözünü karartan Nefes, Tahir olmadan yaşamaktansa ölümü mü tercih edecek? Ceylan'ın kızı olduğunu öğrenen Nefes anneliğini sorgulamaktadır yoksa bu da Vedat'ın bir oyunu mudur? Vedat'tan kurtulduklarını düşünüp, mutlu günlerine dönen Kaleli ailesi genişlemektedir. Asiye'nin hamileliği evde herkesin yüzünü güldürürken, Vedat intikam peşinde gezer. Öldü sanılan Vedat'ın ilk hedefi kim olacak?

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