Sen Anlat Karadeniz dizisi yeni sezon başladı! Dizinin yeni sezon bölümü izleyiciler tarafından ilgiyle izlendi. Sen Anlat Karadeniz 23. bölüm fragmanının yayınlanıp yayınlanmadığı dizinin takipçileri tarafından merak ediliyor. İşte Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm fragmanı ve detaylar...

SEN ANLAT KARADENİZ DİZİSİ YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Sen Anlat Karadeniz Çarşamba 20.00'de atv'de yayınlanacak.

SEN ANLAT KARADENİZ YENİ SEZON İLK BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANDI?

Tahir suyun altında yaşam savaşı verirken Nefes ise Vedat'la karşı karşıya kalır. Gözünü karartan Nefes, Tahir olmadan yaşamaktansa ölümü mü tercih edecek? Ceylan'ın kızı olduğunu öğrenen Nefes anneliğini sorgulamaktadır yoksa bu da Vedat'ın bir oyunu mudur? Vedat'tan kurtulduklarını düşünüp, mutlu günlerine dönen Kaleli ailesi genişlemektedir. Asiye'nin hamileliği evde herkesin yüzünü güldürürken, Vedat intikam peşinde gezer. Öldü sanılan Vedat'ın ilk hedefi kim olacak?

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