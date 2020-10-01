Sen Çal Kapımı 13. bölüm fragmanı: "Eda'nın kim olduğunu öğrenmesi lazım!" Sen Çal Kapımı 12. bölüm

Sen Çal Kapımı 12. son bölümde Serkan Eda'nın İtalya'ya gitmesine engel oldu ve ona olan aşkını dila getirdi. Şimdi aşkını ilan etme sırası Eda'da. İşte Sen Çal Kapımı 13. yeni bölüm fragmanı. İşte detaylar...

SEN ÇAL KAPIMI 13. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

SEN ÇAL KAPIMI 12. BÖLÜM ÖZETİ

Serkan sonunda aşkını itiraf etti. Sıra Eda’da. Ama bu kadar olaydan sonra kolay olmayacak Eda’nın itirafını almak. Serkan sabırla bekliyor Eda’nın aşık olduğunu duymak için. Bir de ailelerden saklama meselesi var.

Eda nişan sözleşmesini öğrenen halasına Serkan’la sevgili olduğunu söyleyemiyor. Eda’nın ısrarıyla Serkan da kabul ediyor kimseye söylememeyi. Serkan ve Eda ilişkilerini gizli tutarken birçok macera yaşayacaklar.