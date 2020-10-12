Sen Çal Kapımı dizisi 14. yeni bölümüyle çarşamba günü severleriyle buluşacak. Sen Çal Kapımı dizisinin yeni bölüm fragmanında Serkan Eda'nın ailesinin başına gelenlerden kendini sorumlu tutar. Bunu Eda'ya söylemekten çekinen Serkan çareyi ayrılmakta bulur. Bakalım aşkları bu trajedenin de üzerinden gelebilecek mi?

SEN ÇAL KAPIMI 14. YENİ BÖLÜM 2. FRAGMANI YAYINLANDI!

SEN ÇAL KAPIMI 13. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Geçmişte bırakmaya çalıştığı hatasını Serkan’a anlatmak üzere yola çıkan Alptekin, Serkan ve Eda’yı birlikte görünce, beyninden vurulmuşa dönüyor. Oğluna durumu açıklamaya çalışırken sağlığı tehlikeye giriyor.